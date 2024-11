Märchenhaftes Vergnügen für alle: Hamburgs Bühnen starten in die Vorweihnachtszeit

Hinreißend sind sie alle, die Weihnachtsmärchen, die in der Adventszeit wieder überall in den Theatern zu sehen sind. Wer dabei sein möchte, sollte sich jedoch beeilen – denn der Ansturm auf Tickets ist wie immer groß. Plan7 hat sich umgeschaut und stellt Ihnen einige Glanzstücke aus dem Märchenland vor.

„Es war einmal – 7 Märchen auf einen Streich“: Das Familienmusical im Schmidt-Theater ist eine helle Freude für alle. Im kunterbunten Mix bekannter Grimm-Märchen gibt das tapfere Schneiderlein – eigentlich ein Hasenfuß – alles, um Schneewittchens Liebe zu gewinnen. Die mitreißende Show ist gespickt mit aktuellen Anklängen und vielen Ohrwurmsongs (bis 19.1.2025, ab 4 Jahren).

„Pippi Langstrumpf – Musical“: Astrid Lindgrens weltberühmtes „stärkstes Mädchen der Welt“ kommt auf die verrücktesten Ideen und hat mit ihren Späßen eine riesige Fangemeinde erobert. Am Theater für Kinder wird ihre Geschichte mit der Musik des schwedischen Jazz-Bassisten Georg Riedel zum Erlebnis für die ganze Familie (9.11.-2.2.2025, ab 5 Jahren).

Nur für kurze Zeit wieder im Schauspielhaus: „Herr der Diebe“ Thomas Aurin Nur für kurze Zeit wieder im Schauspielhaus: „Herr der Diebe“

„Herr der Diebe“ kehrt ans Schauspielhaus zurück. Das stimmungsvolle Arrangement aus Schauspiel, Musik und visuellen Effekten ist auch bei wiederholtem Anschauen eine Wucht. Die Geschichte (nach dem Buch von Cornelia Funke) um zwei Ausreißer, die auf der Flucht vor ihrer Tante im winterlichen Venedig bei dem geheimnisvollen Anführer einer Kinderbande unterschlüpfen als Bühnenabenteuer, das in Bann zieht. Fantastisch (11.-22.12., ab 9 Jahren).

„Das NEINhorn“: Sein wie die anderen? Bloß nicht! Wie ein kleines Einhorn aus dem Herzwald in seiner Familie zum „NEINhorn“ wird, erzählt die lustige Inszenierung (nach dem Kinderbuch von Marc-Uwe Kling) voller Sprachwitz und Kreativität am Harburger Theater – ein Vergnügen auch für die jüngsten Märchenfans (11.11.-22.12., ab 3 Jahren).

„Die Bremer Stadtmusikanten“: Sie machen das Beste aus ihrer misslichen Lage. Weil Esel und Hund, Katze und Hahn von ihren Menschen nicht mehr gewollt werden, gründen sie eine Band und machen als Die Bremer Stadtmusikanten Karriere. Die farbenfrohe, musikalische Veranstaltung am Ernst-Deutsch Theater: traditionell im besten Sinne (15.11.-23.12., ab 5 Jahren).

„Die Weihnachtsgans Auguste“: Glück für Gans Auguste! Ungerupft kommt sie – sehr zur Freude der Kinder des Opernsängers Löwenhaupt – durch die Festtage und findet nach allerlei Aufregungen dank einfühlsamer Menschen sogar eine Bleibe. Gezeigt wird das vergnügliche Märchen mit viel Musik am Ohnsorg-Theater auf Hochdeutsch (15.11.-26.12., ab 4 Jahren).

„Die Weihnachtsbäckerei“ ist längst ein Klassiker und ab 16. November im Tivoli zu sehen. Morris Mac Matzen/mmacm.com „Die Weihnachtsbäckerei“ ist längst ein Klassiker und ab 16. November im Tivoli zu sehen.

„Die Weihnachtsbäckerei“: Schöner als mit der „Weihnachtsbäckerei“ im Schmidts Tivoli kann man sich kaum aufs Fest der Feste einstimmen. Glanzlichter der Geschichte um drei Geschwister, die bei heftigem Schneesturm daheim auf die Rückkehr der Eltern warten: 20 Weihnachts-Winterlieder von Rolf Zuckowski – zum Mitsingen für Kleine und Große (16.11.-26.12.ab 3 Jahren).

„Hamburger Stadtmusikanten – Sing deinen Traum“: Bekannte Märchen gegen den Strich gebürstet findet man alle Jahre wieder an der Komödie Winterhuder Fährhaus. Im diesjährigen Familienmusical geht es um die Hamburger Stadtmusikanten. Die Bandgeschichte der vier unterschiedlichen Typen, die sich zum Quartett zusammenraufen müssen? Ein actionreiches Theaterspektakel (22.11.-29.12., ab 4 Jahren).

„Pinocchio“: Ein hölzerner Lausebengel mit langer Nase erobert am kleinen Hoftheater die Herzen der Zuschauer: Denn „Pinocchio“, die kleine, zum Leben erwachte Marionette, ist immer auf ein Abenteuer aus. Zwar würde der Knirps seinem Vater gern eine große Freude machen: Doch ein braver Junge zu sein, der gern in die Schule geht, fällt halt schwer. Fee und sprechende Tiere begleiten Pinocchio auf dem aufregenden Weg des Großwerdens (22.11.-22.12., ab 4 Jahren).

„Peter Pan“: Ab ins fantastische Nimmerland! Am St. Pauli-Theater zieht der Junge, der nie erwachsen werden möchte, zusammen mit Wendy, ihren Geschwistern und der Fee Tinkerbell gegen den fiesen Piratenkapitän Hook ins Abenteuer. Märchenhaft, mit Live-Musik und Songs zum Mitsingen (24.11.-22.12., ab 5 Jahren).

„Peter Pan“ wird ab dem 24. November im St. Pauli-Theater gezeigt. Bärbel Fooken „Peter Pan“ wird ab dem 24. November im St. Pauli-Theater gezeigt.

„Das Dschungelbuch“: Mit tierischen Darstellern und eingängiger Musik schmückt das Altonaer Theater die abenteuerliche Flucht des mutigen Mogli aus der Wildnis in die Menschenstadt. Bis er dort ankommt, erfährt das Publikum durch die aufregenden und witzigen Begegnungen des Jungen einiges über den Wert wahrer Freundschaft (28.11.-18.12., ab 5 Jahren).

„Pettersson, Findus und der Hahn“: Unfrieden herrscht auf dem Hühnerhof in Schweden. Denn der Hahn stiehlt dem frechen Kater Findus die Aufmerksamkeit beim Federvieh. Können beide Rivalen jemals Freunde werden? Antwort gibt am Altonaer Theater „Pettersson, Findus und der Hahn“. Kurzweilige Unterhaltung für die Lütte (29.11.-4.1.2025, ab 3 Jahren).

„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“: Auf ins große Abenteuer! Vom König von ihrer Insel Lummerland vertrieben, machen sich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, samt Dampflok Emma auf die Suche nach einem neuen Lebensraum. Die musikalisch-choreografische Inszenierung am Harburger Theater zeigt; Es kann Spaß machen, fremde Welten zu entdecken (30.11.-14.12., ab 4 Jahren).

„Die drei ??? Kids“ – Der Weihnachtsdieb“: Es weihnachtet in Rocky Beach. Justus besorgt für Tante Mathilda eine schöne Backform. Doch das Geschenk verschwindet noch in derselben Nacht aus seinem Versteck … Ein Fall für die Drei ??? an den Kammerspielen (5.-18.12., ab 8 Jahren)!

Plan 7 vom 8. 11. 2024 MOPO Plan 7 vom 8. 11. 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.