Jan Böhmermann singt in der Barclays-Arena – mit Überraschungsgästen

Für die einen ist er eine öffentlich-rechtliche Krawallschachtel, ein selbstverliebter Oberlehrer mit linker Gesinnung. Die anderen feiern „Böhmi“ für seine Sendung „ZDF Magazin Royale“, in der er Witz und Satire mit hochqualitativem Journalismus kombiniert. Wer schon einmal im Bekanntenkreis über Jan Böhmermann diskutiert hat, weiß, dass wohl niemand im deutschen Show-Geschäft mehr polarisiert als der 43-jährige gebürtige Bremer.

Bei seinen bisherigen Konzerten, in denen es natürlich auch politisch zuging, wurde wohl auch deshalb beim Einlass sehr genau kontrolliert. Womöglich käme ja jemand auf die Idee, mit Hühnerprodukten auf Deutschlands bestgehassten Satiriker zu schmeißen, der sich hartnäckig zur Zielscheibe für Rechtsaußen und Feinde woker Achtsamkeit entertainert hat und nun auf seiner Tour über Faschismus, Milliardäre und Fahrradewege singt.

„Mal gucken, wer sich zu ihm traut“

Die Frage „Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?“ stellt er somit in Form eines Songs, begleitet vom hybriden Mix aus analogen und elektronischen Sounds des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld. Die Kapelle, Grundausstattung seiner TV-Late-Night-Show, spielt zweieinhalb Stunden auf zum politischen Liederabend der besonderen Art. Und auch das Grundgesetz schaut vorbei – und zwar überlebensgroß. In diesen Zeiten nicht die schlechteste Idee.

Das könnte Sie auch interessieren: Unsere Augen machen bling-bling: Fotografin präsentiert „Steindamm Atlas“

Böhmermann karikiert liebend gerne musikalische Genres, schlüpft als „Pol1z1stens0hn“ in die Rolle des Rappers, der sich an der Gewaltenteilung abarbeitet, präsentiert mit der Konfektionspop-Hymne „Allemagne Zero Points“ den ultimativen Eurovision-Song-Contest-Beitrag für die Ewigkeit oder macht tapfere Gewerkschaftsmusik mit Schlaggitarre und Flöte. Zwischendurch meldet sich aus dem Off Gott persönlich zu Wort, und am Ende geht es in Böhmermanns Heimatstadtteil Vegesack, dem Prototyp wirtschaftlich abgehängter Kommunen.

Bei jedem seiner Tourtermine lädt er sich Überraschungsgäste ein. Mal gucken, wer sich in Hamburg zu ihm auf die Bühne traut!

Barclays-Arena: 31.1., 20 Uhr, Restplätze ab 46,35 Euro

Die Plan7-Woche ab dem 30. Januar 2024 MOPO Die Plan7-Woche ab dem 30. Januar 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.