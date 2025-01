Unsere Augen machen bling-bling: Fotografin präsentiert „Steindamm Atlas“

Auf vielen Fotos glitzert es: Goldene Ketten, silberne Metallstangen, Ringe und Haarschmuck. Alles unecht. Echt hingegen sind die Menschen, die sich damit umgeben. Doch die werden zur Nebensache auf den Fotografien von Alexandra Polina. Die Galerie Freelens widmet der Künstlerin die Ausstellung „Steindamm Atlas“.

Steindamm? In der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs? Genau dorthin zog Alexandra Polina vor einigen Jahren. Ihre Nachbarschaft faszinierte und irritierte sie gleichermaßen, und so schaute sie etwas präziser hin – mit ihrer Kamera.

Alexandra Polina Fasziniert von ihrer neuen Nachbarschaft fotografiert die Künstlerin Alexandra Polina Menschen, Läden, Kitsch und Krempel. Fasziniert von ihrer neuen Nachbarschaft fotografiert die Künstlerin Alexandra Polina Menschen, Läden, Kitsch und Krempel.

Sie erkundete ihre multikulturelle Umgebung und entdeckte orientalische Wasserpfeifen neben Secondhand-Shops, illegale Prostitution zwischen Gemüseauslagen, Kitsch und Krempel aus aller Welt. Vor allem unscheinbare Dinge haben es ihr angetan, solche, die im hektischen und chaotischen Alltag der belebten Straße untergehen. Auf sie lenkt sie die Augen der Besucher:innen ihrer Ausstellung. Dabei verlässt sie bewusst gewohnte ästhetische Maßstäbe, wie sie westliche Schönheitsideale vermitteln; ihre Motive zeigen sich ungeschminkt und direkt, die Menschen sind tätowiert, verschwitzt oder zeigen ihr Gesicht nicht.

Alexandra Polina stammt aus Usbekistan, in der Hauptstadt Taschkent studierte sie zunächst Journalismus, ihr zweites Studium schloss sie 2017 mit einem Master in Kunst und Design in Bielefeld ab. Inzwischen kann die Künstlerin auf mehrere Solo-Ausstellungen und zahlreiche Auszeichnungen zurückschauen. Jetzt präsentiert sie ihre Arbeiten in der Galerie Freelens, die seit mehr als 20 Jahren Fotokunst zeigt, sowohl von international etablierten Künstler:innen als auch von Newcomern. Mit dem Schwerpunkt auf Bildjournalismus und Dokumentation passt Polina bestens ins Programm. Ihre Arbeit am „Steindamm Atlas“ wird sie fortsetzen – diese lebendige Straße ist es wert, bildlich festgehalten zu werden.

Freelens Galerie: bis 13.2., Mo-Do 11-18 Uhr, Fr 11-16 Uhr, Alter Steinweg 15 (Neustadt), freelens.com

