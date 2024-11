Freshe Musik im Bunker: Festival kehrt nach großem Erfolg zurück

Das mit der Schreibweise muss man vielleicht erklären – sieht sonst ein bisschen nach Tippfehler aus, oder? Aber *Schanze ist schon richtig: Der Asterisk (*) steht für das Stern- in Schanze. Und er steht für die Einbeziehung aller nicht-binären Geschlechtsidentitäten. Denn der Abend im Uebel & Gefährlich richtet sich an FLINTA & Friends. Und FLINTA bedeutet: Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen.

Zum zweiten Mal findet das *Schanze-Festival jetzt statt, die Premiere im vergangenen Jahr im Rahmen des Open-Airs am Fernsehturm (in der Sternschanze, daher der Name!) war ein so großer Erfolg, dass damit unbedingt weitergemacht werden muss.

Und das Line-up im Feldstraßenbunker ist wieder stark: Unter anderen ist Underground-Rap-Icon Brooke Candy aus Los Angeles dabei, die Berlinerin Cloudy June, die mit Tracks über queeren Sex und Masturbation von sich reden machte, das Rap-Kollektiv Bangerfabrique aus Hamburg und die Leipziger Indie-Rock-Sängerin Blush Always, die im September ihr neues Album „An Ode To?“ rausgebracht hat.

Uebel & Gefährlich: 9.11., ab 18 Uhr, Ticket für 35,90 Euro (Soli-Ticket: 50 Euro), uebelundgefährlich.de

