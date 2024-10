Frischzellenkur für „Harry Potter“: Der größte Besetzungswechsel bislang

Mehr als eine Million Besucher hat das „Harry Potter“-Theaterstück seit 2021 ins Theater am Großmarkt gelockt, jetzt steht eine massive Veränderung an: Zum Monatsende gibt es den bislang größten Besetzungswechsel in der Geschichte der Inszenierung. Die MOPO war bei den Proben dabei – und sprach mit den Hauptdarsteller:innen.

Gerade noch lag Anna Hofbauer unter der Bettdecke, jetzt wirbelt sie umher und greift mit Schwung nach ihrem Zauberstab. Mit etwas zu viel Schwung, findet Eric Lomas, der wenige Meter neben dem Bett steht. „Du musst die Drehung gar nicht so stark machen“, sagt er. Lomas ist der Künstlerische Leiter der Hamburger „Harry Potter“-Inszenierung: der Mann, der hier nicht nur die Zauberstab-Schwünge mit wachem Blick choreografiert. Ein kurzer Austausch, dann geht es für Hofbauer wieder ins Bett: Die Szene zurück auf Anfang, Decke hochziehen, alles von vorne.

Die MOPO hat zwei der „Neuen“ im „Harry Potter“-Ensemble begleitet

Von oben leuchtet grelles Neonlicht, am Rand stehen Requisiten rum, unten abgewetzter Turnhallen-Boden mit Positions-Markierungen. Die Schauspieler:innen tragen Straßenklamotten statt Zauberumhang. Die Bett-Szenerie auf der Proben-Bühne hat so gar nichts von der Magie, die die Zuschauer:innen bei den Aufführungen auf der schicken Theaterbühne erleben.

Beeindruckende Effekte auf der Bühne – für die jeder Handgriff sitzen muss. Szene aus „Harry Potter und das verwunschene Kind“ Manuel Harlan Beeindruckende Effekte auf der Bühne – für die jeder Handgriff sitzen muss. Szene aus „Harry Potter und das verwunschene Kind“

Und doch entsteht der Zauber von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im schnörkellosen Probenraum. Der Zauberstab erwacht hier zum Leben: „Wir müssen mitspielen, dass das Ding auch was kann“, erklärt Eric Lomas. „Wir sagen immer: Wir müssen den Zauberstab als eine Art mächtige Waffe sehen – sonst ist es am Ende nur ein Holzstock.“

25 von 40 Schauspieler:innen sind neu dabei

Jedes Detail muss sitzen. Es geht um die Nuancen, hier eine Geste, dort ein Schritt, da ein Gesichtsausdruck. „Great!“, ruft Kunst-Leiter Lomas nach mehreren Durchläufen, „seid ihr happy?“, fragt er die Schauspieler:innen.

Die gucken hinterher zumindest zufrieden – auch Anna Hofbauer, die Teil des bislang größten Hamburger Cast-Wechsels seit der Premiere Ende 2021 ist: 25 von 40 Schauspieler:innen sind insgesamt neu dabei, die meisten Hauptrollen damit ab 31. Oktober in neuer Besetzung zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Musical-Premiere in Hamburg: Shakespeare – aber mit ’nem Twist!

„Die Tage sind momentan echt vollgepackt“, sagt Anna Hofbauer, die einem breiten TV-Publikum als RTL-„Bachelorette“ bekannt wurde und bald Ginny Potter spielen wird. „Bühnenproben, szenische Proben, Zauber-Proben, Choreografie-Proben – das alles zusammenzubringen, kann auch schon mal hart sein“, sagt die 36-Jährige. „Aber es macht auch großen Spaß.“

Hofbauer und Walter auch aus dem TV bekannt

In vielen Szenen ist Hofbauer an der Seite von Laurens Walter (47, bekannt aus der Serie „Stromberg“) zu sehen, der im neuen Cast Harry Potter spielt. Walter schwärmt von der detailverliebten Arbeit an der Hamburger Inszenierung: Er habe das Stück natürlich vorher schon gesehen und nicht einschätzen können, wie kleinteilig das hier eigentlich alles sei, sagt er. „Ich bin so positiv überrascht von allem und froh, wie komplex die szenisch-schauspielerische Arbeit ist. Das macht das Stück auch so gut.“

Jeder Schritt müsse sitzen, „weil auf der Bühne einfach wahnsinnig viel passiert“, ergänzt Bühnen-Partnerin Hofbauer. „Wenn in einer Szene etwas explodiert oder jemand durch die Luft fliegt – dann geht es neben der Inszenierung natürlich auch um Sicherheit und alles muss perfekt sein.“

Wahlheimat Hamburg – ein „absoluter Jackpot“

Die neuen Potters sind Wahl-Hamburger:innen: Laurens Walter lebt seit 2016 mit seiner Familie in Hamburg, auch Anna Hofbauer zog vor ein paar Jahren privat her. Jetzt hier spielen zu dürfen, das sei ein „absoluter Jackpot“, schwärmt sie: „Das ist für uns Schauspieler was ganz Besonderes, dass man mal dort arbeitet, wo man auch lebt.“

Da mache es auch nichts, dass die Proben vor der Premiere aktuell teilweise bis in die späten Abendstunden dauern würden. Sieht auch Bühnen-Partner Laurens Walter so: „Wir geben unser Bestes und gehen da echt gut vorbereitet rein. Wir machen das nicht einfach nur ,irgendwie‘ – dafür ist das alles viel zu groß.“ Und auf dem Weg zur großen Illusion hilft nur Fleißarbeit.

Theater am Großmarkt: Premiere mit dem neuen Cast: Donnerstag, 31.10., 19 Uhr; Mi-So, diverse Zeiten, Tickets: 59,99-209,90 Euro

Plan 7 vom 25.Oktober 2024 MOPO Plan 7 vom 25.Oktober 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.