„Festival der komischen Frauen“: Die lustigsten Comedy-Damen in Schmidt-Theatern

Frauen sind komisch – und weil das so ist, widmen ihnen die drei Schmidt-Bühnen gleich einen ganzen Festivalmonat. Vom 7. Oktober bis zum 3. November dreht sich beim „Festival der komischen Frauen“ alles um die lustigsten Comedy-Damen: Comediennes de luxe sozusagen.

Los geht es mit einem Knaller, denn bei der Eröffnungs-Show im Tivoli treffen die vier Spaßmacherinnnen Marie Diot, Woody Feldmann, Tamika Campbell und Teresa Reichl auf Stand-up-Comedienne und „Ladies Night“-Moderatorin Daphne de Luxe, die als Schirmherrin über das Festival wacht. Als Hauptacts treten Daphnes Gäste auch jeweils ein paar Abende im Schmidtchen auf.

Eröffnungs-Show im Tivoli mit Woody Feldmann

Den Auftakt macht Woody Feldmann mit großer Klappe, Impro-Talent und Mutterwitz. Raspelkurze Haare sind ebenso ihr Markenzeichen wie zotige Witze (9.-12.10.). Als Nächste folgt Powerpaket Tamika Campbell. Sie macht aus ihrer eigenen krassen Geschichte (u.a. Gewalt und Misshandlungen in einer muslimischen Sekte in New York) eine Tugend, beeindruckt mit Sprachkenntnissen in Arabisch, Hindi, Türkisch, Englisch und Deutsch, liefert treffsichere Pointen und versprüht gute Laune (16.-19.10.).

Hessische Impro-Queen: Woddy Feldmann. Schmidts Tivoli Hessische Impro-Queen: Woddy Feldmann.

Marie Diot ist ein echter Quatschkopp. Und Musikerin. Zusammengenommen ergibt das eine Comedy-Liedermacherin, die mit ihren umständlich-verqueren Ansagen und ihren urkomischen Texten einfach jede und jeden zum Lachen bringt. Sie begleitet sich selbst mit dem Keyboard und singt über Dinge wie Gegensprechanlagen, Heizkörper oder Angeln ohne Haken. Vom 23. bis 26. Oktober spielt sie „Unwahrscheinliche Hits“ im Schmidtchen.

Teresa Reichl hat keines ihrer selbstgesteckten Ziele erreicht: Weder Haus noch Mann noch Kinder kann sie vorweisen. Dafür aber einen dreibeinigen Kater und jede Menge Poetry-Slam-Erfahrung. Erst Ende September trat sie für ihre Heimat Bayern beim „Bundesvision Comedy Contest“ an. Nun mischt sie beim Hamburger Festival mit (31.10.-2.11.). Außer den Hauptacts warten noch ein paar andere Shows auf das Publikum, etwa die Improtheater-Truppe Hidden Shakespeare in rein weiblicher Besetzung (15.10.). (jh)

Schmidt-Theater, Schmidts Tivoli, Schmidtchen: 7.10.-3.11., ab 21 Euro, Tel. 31 778899, tivoli.de

