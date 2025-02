Die Welt ist eisig – und bunt: „Holiday On Ice“ kommt mit neuer Show nach Hamburg

„Holiday on Ice“ hat einen festen Platz im Hamburger Kulturkalender. Mehr als 330 Millionen Zuschauer in mehr als 100 verschiedenen Shows auf fünf Kontinenten haben die Magie bereits erlebt. Das Live-Entertainment schaffte es gleich fünf Mal ins „Guinness-Buch der Rekorde“. Jetzt kommt die neue Show in die Barclays-Arena.

Auch wenn die Eiskunstlauf-Institution in der Saison 2023/2024 bereits ihr 80-jähriges Bestehen feierte, sind Ermüdungserscheinungen nicht zu befürchten: Die Mischung aus Eiskunstlauf, Akrobatik, Musik und Kostümen gehört zur Extraklasse. In der Show „Horizons“ dreht sich alles um den lebendigen Großstadt-Dschungel. Es geht um Vielfalt und Menschen, die sie ausmachen.

Gaststar bei Premiere dabei

Durch Musik und Bewegung erzählen sie ihre Geschichten. Und die Zuschauer sind aufgefordert, mitzumachen. Gleich zu Anfang erklärt nämlich eine Stimme aus dem Off: „Sei Teil dieser bunten Welt. Zeig, wer du bist, und zeig, was du kannst – und denk daran: Entschuldige dich niemals dafür, du selbst zu sein. Leg los!“ Das tun in erster Linie die Eiskunstläufer:innen: Sie wirbeln sich gegenseitig im Kreis, auf einem Bein, auf der Schulter des Kollegen kopfüber, leichtfüßig in der Hocke und rückwärts in schwindelerregender Geschwindigkeit. Songs von Lady Gaga, Billie Eilish und Snow Patrol begleiten die Choreografien.

Hingucker selbst dann, wenn gar nicht übers Eis gerauscht wird. HOI Hingucker selbst dann, wenn gar nicht übers Eis gerauscht wird.

Im Hintergrund tut sich eine Großstadtkulisse auf: Mal ist man zu Gast im Freizeitpark, mal im Cabaret, manchmal hat der Zuschauer auch das Gefühl, er schwebe über den Dächern einer Hochhaus-Landschaft. Die farbenfrohen Kostüme sind immer wieder ein Highlight. Designer Michael Sharp stattet sonst Promis wie Jennifer Lopez oder Katy Perry aus. Ob elegante Miniröcke, coole Lederhosen oder pompöse Kleider, die sich mit einer Bewegung in bunte blumenartige Figuren verwandeln: Wie selbstverständlich fügen sie sich ins Bühnenbild ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Unsere Augen machen bling-bling: Fotografin präsentiert „Steindamm Atlas“

Auch akrobatisch wird viel geboten: Eine Riesenleiter, die im Kreis schwingt, wirbelt zwei Artisten durch die Luft. Ein Einrad-Fahrer jongliert und hüpft Seil. Eine Akrobatin wird mit einem Seil in die Luft gezogen, welches lediglich an ihren Haaren befestigt ist. Und bei der Hamburg-Premiere am 6. Februar wird Gaststar Loi, im vergangenen Jahr Gewinnerin der elften Staffel „The Masked Singer“, mit auf dem Eis stehen.

Barclays-Arena: 6.-9.2., diverse Zeiten, Karten ab 41,65 Euro

Die Plan7-Woche ab dem 30. Januar 2024 MOPO Die Plan7-Woche ab dem 30. Januar 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.