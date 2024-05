Im Schmidt-Theater machen die Piraten Party!

Unsere feine Hansestadt ist bannig stolz auf ihre Tradition und ihre Idole. Der Dino unter den hanseatischen Legenden ist eindeutig Klaus Störtebeker, der irgendwo in der heutigen HafenCity kopflos an seiner Crew vorbeigetorkelt sein soll. Im Schmidt-Theater am Spielbudenplatz hat man eine biografische Lücke geentert, und zwar mit Fantasie, Lust und jeder Menge Kreativität. Die künstlerischen Freibeuter Heiko Wohlgemuth (Text) und Martin Lingnau (Musik) erzählen in „Der kleine Störtebeker“ die Vorgeschichte des lütten Piraten.

Elternlos und verarmt hält der sich mehr schlecht als recht auf dem Fischmarkt über Wasser. Bald muss er fliehen, sein einziger Freund ist eine vorlaute Ratte und später die kluge Theo. Klaus macht auf dieser „musikalischen Kaperfahrt“ seine ersten Erfahrungen auf hoher See, und dort erlebt die abenteuerliche Truppe noch die ein oder andere Überraschung.

„Der kleine Störtebeker“ bezirzt sein Publikum aber nicht nur damit, was das Stück erzählt, sondern vor allem durch die Inszenierung. Mit kleinem Aufwand erzielen die Akteure auf der Bühne fantastische Effekte. Die Songs sind Ohrwürmer und werden sofort lauthals mitgesungen, der Humor ist Schmidt-typisch frech und liebevoll. Und wer beim Schlussteil keine feuchten Augen bekommt, taugt nicht als Piratennachwuchs – egal, ob 6 oder 60 Jahre alt. Am 4.5. steigt am Schmidt-Theater eine große Piratenparty (12-15 Uhr), der Eintritt ist frei.

Schmidt-Theater: bis 9.6., div. Zeiten, 15,90-26,90 Euro

