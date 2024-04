16.458 Kinder haben sich zum neuen Schuljahr 2024/25 an Hamburgs Stadtteilschulen und Gymnasien für die fünften Klassen angemeldet – deutlich mehr als im Vorjahr. Am Sonntag teilte die Schulbehörde mit, wie viel Prozent der Kinder auch tatsächlich ihre Wunschschule besuchen werden. Die MOPO zeigt die Zahlen und Listen, welche Stadtteilschulen und Gymnasien aktuell besonders beliebt sind und welche Schulen so gefragt sind, dass sie nicht alle aufnehmen können.

16.458 Kinder haben sich zum neuen Schuljahr 2024/25 an Hamburgs Stadtteilschulen und Gymnasien für die fünften Klassen angemeldet – deutlich mehr als im Vorjahr. Am Sonntag teilte die Schulbehörde mit, wie viel Prozent der Kinder auch tatsächlich ihre Wunschschule besuchen werden. Die MOPO zeigt die Zahlen und Listen, welche Stadtteilschulen und Gymnasien aktuell besonders beliebt sind und welche Schulen so gefragt sind, dass sie nicht alle aufnehmen können.

Auch in diesem Jahr hat Hamburg es wieder geschafft: Ganze 95 Prozent der zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler kommen an ihre Wunschschule. Die Quote liegt damit in einem „sehr guten Bereich”, sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Die Schulbehörde hat jetzt den Versand der Aufnahmebescheide gestartet.

Hamburg: Erneut mehr Fünftklässler

Mit 16.458 neuen Fünftklässlern und Fünftklässlerinnen liegen die Zahlen erneut deutlich über denen der Vorjahre. Außerdem werden 191 Gastschüler und Gastschülerinnen aus Schleswig-Holstein aufgenommen. Zum Vergleich: 2023 waren es 15.921 beziehungsweise 203.

„Innerhalb nur eines Jahres stieg die Zahl der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler um 537 Kinder. Damit möglichst viele an der Wunschschule eingeschult werden können, nutzen die Schulen bestmöglich ihre Raumressourcen“, sagt Bekeris dazu. Zum nächsten Schuljahr starten auch sechs neue Schulen, bei fünf weiteren steht die Eröffnung bis 2029 an. „Darüber hinaus werden viele weiterführende Schulen baulich erweitert“, so Bekeris.

Das sind die beliebtesten Stadtteilschulen

Der Großteil des Schülerzuwachs findet an den Stadtteilschulen statt: An den 64 staatlichen Stadtteilschulen werden voraussichtlich 8026 Schülerinnen und Schüler eingeschult – 499 mehr als im Vorjahr (7527). An den 66 staatlichen Gymnasien werden nach den Sommerferien voraussichtlich insgesamt 8241 Kinder eingeschult – das sind 52 mehr als im Vorjahr (8189). 191 weitere Schülerinnen und Schüler werden eine der vier sechsjährigen Grundschulen besuchen (Vorjahr: 202).

Stadtteilschulen mit den meisten Fünftklässlern:

Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude und Goethe-Schule-Harburg (jeweils 208)

Gyula Trebitsch Schule Tonndorf, die Julius-Leber-Schule in Schnelsen sowie die Max-Schmeling-Stadtteilschule in Marienthal (jeweils 184)

Die Klassenfrequenz beträgt im Durchschnitt 22,5 Schülerinnen und Schüler pro Klasse (2023: 22,3). Die festgeschriebene Soll-Obergrenze liegt bei 23. Fünf Stadtteilschulen planen insgesamt 14 Klassen, in der mehr als 23 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, um lange Schulwege für die Kinder zu vermeiden. An sieben Stadtteilschulen werden insgesamt 21 Klassen eingerichtet, die kleiner sind als die Mindestgröße von 21 Schülerinnen und Schülern pro Klasse.

Diese Stadtteilschulen konnten nicht alle Kinder aufnehmen

Wenn Eltern ihr Kind auf einer Schule anmelden wollen, können sie einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben. Kann keiner der drei Wünsche erfüllt werden, wird das Kind in eine Schule in zumutbarer Entfernung vom Wohnort eingeschult.

Schüler auf dem Weg zu einem Gymnasium (Symbolbild). dpa Schüler auf dem Weg zu einem Gymnasium (Symbolbild).

Besonders bei den Stadtteilschulen konzentrieren sich die Anmeldungen oft auf einige wenige, andere werden hingegen kaum ausgewählt. 64 Prozent der nicht erfüllten Erstwünsche an Stadtteilschulen konzentrieren sich in diesem Jahr auf nur zehn Schulstandorte. Im letzten Jahr waren es 70 Prozent, wobei die Konzentration in der Spitze noch nicht so ausgeprägt war wie in diesem Jahr.

An fünf besonders gefragten Stadtteilschulen konnten daher insgesamt 269 Schülerinnen und Schüler nicht aufgenommen werden:

Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude (77)

Campus Kieler Straße in Altona-Nord (75)

Elisabeth-Lange-Schule in Eißendorf (48)

Max-Brauer-Schule in Ottensen/Bahrenfeld (38)

Stadtteilschule Am Heidberg in Langenhorn (31)

Das sind die beliebtesten Gymnasien

An den Gymnasien steigt der Durchschnitt minimal auf 27,2 Schülerinnen und Schüler pro Klasse an (2023/24: 26,9). Der Soll-Wert beträgt hier 28 Kinder pro Klasse.

Gymnasien mit den meisten Fünftklässlern

Gymnasium Rahlstedt (196)

Gymnasium Allee in Altona-Nord, das Gymnasium Altona in Ottensen, das Luisen-Gymnasium Bergedorf, das Gymnasium Ohmoor in Niendorf, das Gymnasium Dörpsweg in Eidelstedt, das Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg, das Gymnasium Süderelbe in Neugraben-Fischbek, das Walddörfer-Gymnasium in Volksdorf und das Gymnasium Meiendorf in Rahlstedt (jeweils 168)

Aufgrund ausgelasteter Raumkapazitäten müssen fünf Gymnasien insgesamt 101 Schülerinnen und Schüler abgeben: das Gymnasium Rotherbaum (25), das Gymnasium Lerchenfeld auf der Uhlenhorst (22), das Gymnasium Allee in Altona-Nord (22), das Gymnasium Rahlstedt (16) und das Walddörfer-Gymnasium in Volksdorf (16).

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Angst und Ärger bei den Mitarbeitern der Stadtreinigung

– Warum Hamburg die Verteilung von Flüchtlingen nicht gerecht hinbekommt

– Das erschütternde Weltbild eines G20-Polizisten

– 20 Seiten Sport: Jean-Luc Dompé im exklusiven Interview, St. Pauli-Stürmer Eggestein von A bis Z

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag der Woche

Beliebte neue Schulen und Campus Schulen

An den neuen weiterführenden Schulen in Hamburg wird es insgesamt 487 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler geben.

Beliebteste neue Schulen

Stadtteilschule Osterbek in Bramfeld (115)

Stadtteilschule In den Reethen in Neugraben-Fischbek (90)

Gymnasium Im Eilbektal (Stadtteil Eilbek) (102)

Gymnasium Neugraben (56)

Stadtteilschule Campus Schnelsen (69)

Stadtteilschule Campus Hebebrandstraße (55)

Die im Vorjahr gegründeten Schulen haben nach Angaben der Schulbehörde ebenfalls gute Aufnahmezahlen: Gymnasium Langenhorn (91) und Campus Kieler Straße (115). Die sechs Hamburger Campus Schulen (Stadtteilschulen mit Gymnasialzweig) verzeichneten insgesamt 779 Aufnahmen. 177 Anmeldungen konnten aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht erfolgen.

Beliebteste Campus Schulen

Campus Kieler Straße in Altona-Nord (115)

Campus HafenCity (148)

Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude (208)

Campus Schnelsen (69)

Campus Hebebrandstraße in Winterhude (55)

Gyula Trebitsch Schule Tonndorf (184)

Das könnte Sie auch interessieren: Abitur in Hamburg: An welcher Schule gibt’s das beste Abi?

In diesen Bezirken konnten die meisten Erstwünsche für weiterführende Schulen erfüllt werden:

Bergedorf 1.320 (97,5 Prozent)

Wandsbek 4.051 (96,7 Prozent)

Eimsbüttel 2.184 (96,5 Prozent)

Hamburg-Mitte 1.742 (95,6 Prozent)

Harburg 1.604 (95,2 Prozent)

Altona 2.343 (92,6 Prozent)

Hamburg-Nord 2.234 (92,2 Prozent)

Die neuen fünften Klassen starten in der Regel am Montag, 2. September 2024, mit dem Unterricht.