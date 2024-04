Komödie im Schauspielhaus: Der Chef? Ein großer Idiot!

Die goldene Regel in jedem Unternehmen lautet: Die wichtigste Person der Firma sitzt im Vorzimmer. Denn hier laufen alle Termine, Informationen und Befindlichkeiten zusammen, hier fühlt man den Puls und flüstert ins Ohr der Macht. Wenn’s um den Präsidenten der Vereinigten Staaten geht, ist der Apparat ein bisschen umfangreicher, eine Art SUV-Rollator, um die Staatsgeschäfte am Laufen zu halten. In dem neuen Stück „Die Schattenpräsidentinnen“ im Schauspielhaus scharen sich gleich sieben Frauen um den Chef, und jede von ihnen bringt ihre eigenen Fähigkeiten (und bisweilen auch die eigenen Macken) ein.

Anders drückt es der Untertitel des Stücks der US-Amerikanerin Selina Fillinger aus: „Hinter jedem großen Idioten gibt es sieben Frauen, die versuchen, ihn am Leben zu halten“. Oder, wie sich im Laufe der holterdipolternden Handlung herausstellt, eben gerade nicht (was allerdings überhaupt nicht zu viel verrät …).

Es erwarten einen grelle Kostüme, toupierte Haare und temporeicher Zickenterror

Ob Stabschefin – der eigentliche politische Kopf –, Sekretärin, Pressesprecherin, Gattin oder Geliebte: Alle haben ein Interesse daran, dass es ohne allzu viel Getöse einigermaßen weitergeht. Leider kriegen sie sich dabei selbst immer wieder herrlich in die Haare! Regisseurin Claudia Bauer und ihr Team stecken das Ensemble in unförmige grelle Kostüme mit hochtoupierten Haaren und lassen die Damen aufeinander losgehen.

Der hysterische Zickenterror ist größtenteils temporeich und echt lustig, nur manchmal ein bisschen zu aufgeblasen. Und doch illustrieren diese „Schattenpräsidentinnen“ eine Wahrheit, der wir überall im Job und anderswo begegnen.

Schauspielhaus: 30.4., 5./11./18.5., diverse Uhrzeiten, 11-59 Euro

