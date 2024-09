Broadway im Ohnsorg: Barfoot in’n Park – verliebt, verlobt, verkracht

Endlich kann der Ehe-Alltag beginnen! Überglücklich wartet die frisch verheiratete Conny in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung auf ihren Liebsten. Doch ist Paul für die lebenslustige junge Frau überhaupt der Richtige? Schön an der Geschichte: Daran, dass die beiden, ihrer gegensätzlichen Temperamente zum Trotz, eigentlich das ideale Paar sind, lassen Lara-Maria Wichels (herzerfrischend als Wirbelwind Conny) und Flavio Kiener (herrlich als korrekter Anwalt) in der – mit Jane Fonda und Robert Redfort in den 60ern auch verfilmten – Ehekomödie „Barfuß im Park“ keinen Zweifel.

Am Ohnsorg-Theater beginnt mit dem Broadway-Klassiker auf Hoch- und Plattdeutsch die neue Saison. „Barfoot in’n Park – verliebt, verlobt, verkracht“ spielt im Hamburg der 60er Jahre, wo für das junge Paar bereits kurz nach dem Einzug in ihre winzige Dachgeschoßwohnung im achten Stock eines Mietshauses ohne Fahrstuhl erste düstere Wolken am Ehe-Himmel aufziehen. Einen Beitrag dazu leisten auch Connys überfürsorgliche Mutter Edith – wundervoll spielt Birte Kretschmer die einsame Pelzmantelträgerin aus dem feinen Elbvorort Nienstedten – und Konstantin Graudus als großkarierter Glücksjäger Victor Velasco.

Broadway-Klassiker auf Hoch- und Plattdeutsch

Hinreißend heiter und erheiternd, mit Wortwitz und Situationskomik, inszenierte Nora Schumacher, eine der beiden neuen künstlerischen Leiterinnen des Hauses, die Beziehungskomödie von Erfolgsdramatiker Neil Simon. Und dem glänzend aufgelegten Ensemble, zu dem auch Frank Grupe als Telefonmann von der Deutschen Post gehört, zuzuschauen, ist einfach eine Freude.

Ein Abend mit hohem Spaßfaktor bis zum – mit Riesenapplaus gefeierten – Happy End.

Ohnsorg-Theater: bis 1.10., div. Termine u. Uhrzeiten, Karten 32,48-40,32 Euro, Tel. 35080321, ohnsorg.de

