Berühmtes Broadway-Musical am Stage-Theater – aufregend frisch und jung

Sie sind jung, begabt und ehrgeizig. Doch im Traumjob Fuß zu fassen, ist für die Tänzerinnen und Tänzer ein knallhartes Unterfangen – wer wüsste das besser als die Absolventen der Stage School, die in „A Chorus Line“, dem diesjährigen Sommer-Musical am First Stage-Theater, in den Rollen hoffnungsvoller Bewerber ums Engagement in einer Ballett-Truppe kämpfen – und somit in der Story auch den eigenen Berufsalltag erleben.

Das Backstage-Musical erzählt von einer Audition. Der gefürchtete Star-Choreograf Zach (im gleichnamigen Film aus den 80er Jahren gespielt von Michael Douglas) sucht für seine neue Show noch acht Tänzerinnen und Tänzer. Das Vortanzen allerdings wird für die Bewerber zur emotionalen Herausforderung. Denn Zach verlangt von ihnen, zutiefst Persönliches zu offenbaren.

Stage School-Absolventen zeigen Musical „A Chorus Line“

So bekommt das Publikum nicht nur Einblicke in den nüchternen Bühnen- und Probenalltag, sondern erfährt Lebensgeschichten, in denen es um Liebe, Leidenschaft und die Suche nach der eigenen Identität geht. Und um die Frage, warum es Menschen, allen Strapazen und Schikanen zum Trotz, ins Rampenlicht drängt. Dramatischer Höhepunkt: Zachs Beziehung zu Solotänzerin Cassie, seiner früheren Geliebten, die ebenfalls am Ausleseverfahren teilnehmen will.

Wieder einmal gibt die Altonaer Spielstätte alles, um eine energiegeladene Performance auf die Beine zu stellen. Mehr als 40 Nachwuchskünstler, Musicaldarstellerinnen, Tänzer und Sängerinnen werden das weltweit gefeierte Broadway-Musical von James Kirkwood jr. und Nicholas Dante auf die Bühne bringen.

Premiere feiert „A Chorus Line“ erstmals in der neuen deutschen Fassung von Robin Kulisch. Man darf gespannt sein. Und sich freuen auf berührende Schicksale, mitreißende Tanznummern, Choreografien und eingängige Songs wie „What I Did For Love“ oder „I Can Do That“.

First Stage-Theater: Thedestr. 15, 10.6. bis 12.10., Karten ab 39 Euro, Tel. 401132727

