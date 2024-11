Besinnlich? Eher nicht: A-Capella-Weihnachtskonzert im Schmidts Tivoli

Ihr Gesang ist virtuos, die Texte anarchisch und hochpolitisch. Zusammen ergibt das einen ebenso wilden wie lustigen Abend mit LaLeLu, dem A-Capella-Comedy-Quartett. Ihr jährlich frisch ausgeschmücktes Programm „Weihnachten mit LaLeLu“ ist garantiert frei von zu viel Beschaulichkeit.

„Lasst uns trinken, lasst uns feiern und in die Rabatte reihern“ lautet ein neuer Reim zur bestens bekannten Melodie eines Weihnachtslieds. Weitere Umdichtungen gefällig? „Ihr Flüchtlinge kommet“ oder „Süßer die Kassen nie klingeln“! Unerreicht bleibt die völlig frei ins Deutsche übersetzte Version von „Somebody That I Used To Know“, in der sich jemand am Heiligen Abend aussperrt – nur mit einem Handtuch bekleidet.

Das könnte Sie auch interessieren: Märchenhaftes Vergnügen für alle: Hamburgs Bühnen starten in die Vorweihnachtszeit

Mit ihrer einmaligen Mischung aus Gesang, Komik und Show sowie musikalischen Parodien zwischen Pop und Klassik begeistern sie seit 30 Jahren das Publikum: Sanna Nyman, Jan Melzer, Frank Valet und Tobias Hanf. Benannt haben sich die Vier nach dem beliebten Schlaflied für Kinder. Aber Vorsicht: Niemand schläft, und Kinder sollten besser nicht zuhören!

Schmidts Tivoli: 25.11., 19.30 Uhr, Karten 29,40-65,70 Euro, Tel. 31 778899, tivoli.de

Der Plan 7 vom 22. bis 28. November 2024 MOPO Der Plan 7 vom 22. bis 28. November 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.