Bei diesem Festival forschen die Lütten

Sommerferien? Nicht für junge Forscher:innen! Kinder zwischen sechs und 14 Jahren können beim Kunst- und Forschungsfestival „Klimaströme“ dabei sein.

Angeboten wird ein breit gefächertes Workshop- und Veranstaltungsprogramm – und das gleich an mehreren Orten. Die „School Of Survival“ in den Deichtorhallen ist dabei, genau wie die Honigfabrik in Wilhelmsburg (plus umliegende Gewässer). Das Programm wird laufend ergänzt und ist jederzeit unter klimastroeme.de abrufbar.

„Klimaströme“: 23.7.-25.8., diverse Orte, Teilnahme kostenfrei, Infos und Programm: klimastroeme.de