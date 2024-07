Hamburg-Ärger für Superstar Travis Scott! Der US-Rapper konnte nach seinem Konzert in der Barclays Arena am Dienstag nicht wie ursprünglich geplant mit seinem Privatjet zurück nach London fliegen. Der Grund: Er und sein Team kamen erst nach 23 Uhr am Hamburger Flughafen an – und ab da greift das Nachtflugverbot. Scott war mit dieser Regelung überhaupt nicht zufrieden. Ein Nachtflug-Gegner findet es jedoch genau richtig, dass Scott am Boden bleiben musste. Er sagt: „Die Regeln gelten halt für alle, auch für Promis!“. Doch die Wut des Rappers sei teilweise auch nachvollziehbar …