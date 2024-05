Tanztheater auf Kampnagel: Oh, da kommen Gäste!

​„Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Das ist also anders als zum Beispiel mit aufgeteiltem Kuchen. Aber wie verhält es sich mit Ideen? Oder dem Platz auf der Bühne?

Für Antje Pfundtner in Gesellschaft, wie die Hamburger Choreografin ihr Team nennt, ist Geben und Nehmen selbstverständlich.

Hier wird alles geteilt!

In ihrem jüngsten Stück „Oh, A Visitor!“ teilt sich Antje Pfundtner, eine der prominentesten Vertreterinnen des freien Tanztheaters in Deutschland, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern die Aufmerksamkeit des Publikums. Mehr noch: Sie gibt bereitwillig auch an das Publikum einen Platz im Rampenlicht ab, sofern jemand mag. So wird aus dem geplanten Bühnenstück letztlich eine Einladung, mit verschiedenen Gastgebern an den vier Abenden: Tanya Chizhikov, Hannah Kowalski, Israel Akpan Sunday, und Mab Cardoso. (pst)

Kampnagel: 15.-18. Mai, 20 Uhr, 15 Euro, Tel. 27 09 49 49

