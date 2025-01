Erleichterung beim „Molotow“: Das legendäre Schild ist wieder da!

Das in der Silvesternacht verschwundene Bühnen-Schild des Kiez-Clubs „Molotow“ ist wieder da! Die Betreiber hatten tagelang mit Aufrufen in den sozialen Netzwerken danach gesucht.

„Es ist wieder da! Noch mal vielen Dank fürs zurückbringen“, teilen die „Molotow“-Betreiber auf Instagram und Facebook mit – und erhalten dafür Tausende von Likes.

Rund 3000 Personen hatten bis Mittwochmorgen bei Instagram ihre Erleichterung über die Rückkehr des ikonischen Schildes, das 30 Jahre über der Bühne des Indie-Rock-Ladens auf dem Kiez hing, mitgeteilt. „Wie schön, dass sowas noch klappen kann. Wunderschön. Love rules“, schreibt ein User namens Casptess. „Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht“, meint moritzulm. Und Simmi Hazellittleriver schreibt: „Ein Hoch auf den Dieb!“

Molotow muss umziehen – zum Glück mit seinem Schild

Dabei ist bis heute nicht ganz klar, was es mit dem Verschwinden des Schildes auf sich hat. Die Betreiber hatten bewusst auf das Wort „Diebstahl“ verzichtet. Schließlich lag der Verdacht nahe, dass jemand das Schild als Souvenir mitgenommen hatte, weil die Person dachte, dass es nicht mehr gebraucht würde.

Das „Molotow“ hat zum 1. Januar seine Türen im Nobistor 14 geschlossen. Ende März soll die Wiedereröffnung an der neuen Adresse in der Reeperbahn 136 sein. Dort soll auch das Kult-Schild wieder einen Ehrenplatz bekommen. „An diesem Schild hängen sehr viele Erinnerungen von sehr vielen Menschen, deswegen muss es unbedingt mit an den neuen Standort ziehen“, hatten die Betreiber in ihren Such-Anzeigen geschrieben. (ng)