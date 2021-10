Am 31. Oktober heißt es wieder #seeforfree in 31 Hamburger Museen. Mit erprobten Hygienekonzepten öffnen Hamburger Museen ihre Türen für Kunst- und Kulturbegeisterte – zum Nulltarif.

2020 musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. „Nach der Pause letztes Jahr ist es nun umso wichtiger, dass unsere Museen und Ausstellungshäuser wieder ihre Türen öffnen und das Erleben von Kultur in einem sicheren Umfeld ermöglichen“, so Kultursenator Carsten Brosda. Und auch hier wird deutlich: Für Geimpfte geht mehr. „Eine hohe Impfquote hilft so auch der Kultur.“

Freier Eintritt in viele Hamburger Museen am 31. Oktober

Seit dem Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahre 2018 bieten die staatlichen Museen in Hamburg am Reformationstag kostenfreien Eintritt an. Zahlreiche private Museen haben sich auch in diesem Jahr der Aktion angeschlossen.

In diesem Jahr findet der Aktionstag unter den aktuellen Corona-Regeln statt. Alle staatlichen und einige private Museen und Ausstellungshäuser haben sich für am Reformationstag für das 2G-Modell entschieden, das heißt, es erhalten nur Geimpfte und Genesene Eintritt (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren brauchen diesen Nachweis nicht).

In den Gebäuden gibt es dann keine Einschränkungen wie Maskenpflicht oder Abstandsgebote. Die Kontaktdaten müssen jedoch weiterhin erfasst werden. Informationen dazu gibt es unter: www.seeforfree.de und auf den Internetseiten der einzelnen Museen und Ausstellungshäuser.

Folgende Museen bieten am Tag der Reformation freien Eintritt:

Altonaer Museum

Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

Bucerius Kunst Forum

Deichtorhallen Hamburg

Deutsches Zusatzstoffmuseum

Freie Akademie der Künste in Hamburg

Freilichtmuseum Rieck Haus

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Gedenkstätte Fuhlsbüttel

Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel

Gefängnismuseum Hamburg

Hafenmuseum Hamburg

Hamburger Genossenschafts-Museum

Hamburger Kunsthalle

Hamburger Schulmuseum

Helmut Schmidt Ausstellung

HSV-Museum

Info-Pavillon denk.mal Hannoverscher Bahnhof

Jenisch Haus

Kunsthaus Hamburg

Kunstverein Harburger Bahnhof

Kunstverein in Hamburg

KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Medizinhistorisches Museum Hamburg

Museum am Rothenbaum – MARKK

Museum der Arbeit

Museum für Bergedorf und die Vierlande

Museum für Hamburgische Geschichte

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Sammlung Falckenberg / Phoenix Fabrikhallen

Stiftung Hamburg Maritim: Museumsschiffe „Schaarhörn“, „Bleichen“, „Fairplay VIII“ und Historische Hafenbahn (mp)