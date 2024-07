Paartherapie im Theater: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“

Seltsam. Rund geht es in dieser urigen Eckkneipe, die auf der Bühne der Komödie Winterhuder Fährhaus steht, offenbar nur zu, wenn sich hier Louise und Tom in eines ihrer Streitgespräche verbeißen. Was sie in „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ (nach dem gleichnamigen Roman von Kultautor Nick Hornby) ziemlich häufig (und für manchen Besucher einige Male zu häufig) tun. Bei zwei Bier für ihn und einem Weißwein für Louise trifft sich das Paar hier vor jeder ihrer zehn Sitzungen bei der Paartherapeutin.

Es ist der immergleiche Ablauf, der die Ehekomödie (Regie: Amina Gusner) für die Zuschauer allmählich zur ermüdenden Angelegenheit werden lässt. Zwischen Zusammentreffen und Auseinandergehen liegen pointenstarke, bissig-ironische Wortgefechte, die sich um ihre Affäre und seine Arbeitslosigkeit, um Alltagsfrust und ums Entschwinden erotischer Liebe aus ihrer festgefahrenen Beziehung drehen. Oder darum, dass er – um seine Meinungsfreiheit zu behaupten – für den Brexit gestimmt hat.

Langsam kommt die Liebe wieder in Fahrt

Doch auch Fragen über Sinn und Zweck ihrer Eheberatung kommen auf den Tisch der öden Gasttube, in der die beiden stets unter sich bleiben. Ihre „Ehe auseinandernehmen wie einen Computer, um nachzuschauen, was drinsteckt“ – kann das überhaupt die Rettung sein?

Das könnte Sie auch interessieren: 20.000 Fans, Überraschungsgäste: So war Peter Maffays letzte Mega-Show in Hamburg

Voll auf seine Kosten kommt, wer ein großartiges Schauspieler-Duo erleben möchte. Mit Humor und Gespür für zwischenmenschliche Feinheiten tragen die TV-Stars Nina Kronjäger und Heiko Senst den Abend. Als schlagfertige Fachärztin für Geriatrie und zynischer Musikkritiker bilden sie ein perfektes Gegensatzpaar, das nach einem Ausweg ihrer Dauerkrise sucht. Und am Ende auch findet. Dem Unvollkommenen in ihrem (Ehe-)Leben zuzustimmen, bringt die beiden schließlich wieder zusammen.

Winterhuder Fährhaus: bis 25.8., diverse Uhrzeiten, Karten 25 bis 39,50 Euro, Tel. 480 680 80