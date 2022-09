Stefan Gwildis kommt in den Stadtpark – mit prominentem Gast

Wie gut das alles zusammenpasst: Bei der Theaternacht gehen am Samstag die Türen von 40 Hamburger Bühnen auf – und bei Stefan Gwildis gehen sie am Sonntag zu. Der Sänger beschließt die diesjährige Stadtpark-Saison. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit.

Stefan Gwildis‘ Auftritt ist die letzte von insgesamt 49 Veranstaltungen in diesem Konzert-Sommer. Hinter ihm werden die Tore der Freilichtbühne bis zum nächsten Jahr geschlossen (beziehungsweise die Umzäunung abgebaut). Aber zuvor wird Gwildis noch sein Album „Bunt!“ vorstellen, das am Freitag erscheint. Und weil eben alles so schön zusammenpasst, beginnt die Platte mit folgenden beiden Sätzen: „Es gibt ganz spezielle Orte​, die ziehen dich an wie ein Magnet. Doch fehl’n einem glatt die Worte, wenn du spürst, was da abgeht.“ Wenn das mal nicht 1a auf den Stadtpark zutrifft!

TV-Koch Nelson Müller singt und rappt auf „Bunt!“

Gesungen wird der Song „Schwerelos“ übrigens auch von TV-Koch Nelson Müller – und natürlich bringt Stefan Gwildis seinen Gesangs-Kollegen (der unter anderem „das Leben ist wie ein Sonntagsbraten und schmeckt so gut“ rappt) mit in den Hamburger Stadtpark. Die Freilichtbühne hat er sich übrigens selbst für die Präsentation der neuen Songs gewünscht: „Für mich bringt dieser Ort in seiner Symbolik genau das alles mit, was andere ihr Wohnzimmer nennen“, so der 63-Jährige. Kann man so stehen lassen.

Stadtpark: 11.9., ab 16 Uhr, 47 Euro

