Sie sind Hamburgs neue Musical-Helden: „Hercules“-Team steht fest

Ein bisschen Helden-Saga, ein wenig Romantik-Komödie und viel Gospel-Musik: Stage-Entertainment hat gestern erste Einblicke in das „Hercules“ gegeben – das Musical feiert im März 2024 Weltpremiere in Hamburg. Laut Stage-Chefin Uschi Neuss habe es alles, was sich das Publikum von einem Disney-Musical wünsche: „weltbekannte Songs, spektakuläre Bühnenbilder und überlebensgroße Charaktere, die uns zum Lachen und Weinen bringen.“

Das Stück erzählt die Geschichte von Hercules, Sohn des Zeus, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat. Um auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss er beweisen, dass er ein richtiger Held ist …

„Hercules“: Weltpremiere am 24.3.2024 in Hamburg

Neben Benét Monteiro („Hamilton“), der die Titelrolle übernehmen wird, gehören viele weitere Bekannte zum Cast. Mae Ann Jorolan spielt Meg, in die sich Hercules verliebt. Der Herr der Unterwelt wird gespielt von Detlef Leistenschneider, Hades’ übereifrige Helfer Karl und Heinz werden von André Haedicke und Mario Saccoccio verkörpert. In die Rollen der fünf Musen schlüpfen Leslie Behann, Chasity Crisp, Venolia, Uzoh und Shekinah Mcfarlane.

Szene aus Disneys „Hercules“-Film von 1997 IMAGO / Entertainment Pictures Szene aus Disneys „Hercules“-Film von 1997

„Schwungvoll“ werde die „Hercules“-Uraufführung, so Thomas Schumacher, Chef von Disney Theatrical Productions. Die Musik von Alan Menken und David Zippel enthält alle R&B- und Gospel-Hits, die man aus dem Film kennt. (gw/nr)

„Hercules – Das heldenhafte Musical“: ab 24.3.2024 in der Neuen Flora in Hamburg