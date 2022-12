Serien, Sofa, Gemütlichkeit: Das sind die besten Streaming-Tipps

Kommen Sie in den Genuss, zwischen Weihnachten und Silvester eine ruhige Kugel schieben zu können? Ja? Dann hat die MOPO-Redaktion für Sie gute Serien-Tipps der unterschiedlichen Streaming-Anbieter parat. Fernseher an und loslegen mit dem Serien-Marathon!

„Severance“ auf AppleTV+

Die Arbeit im Büro lassen – kein Problem für die Bediensteten des Unternehmens Lumon. Sie haben sich dafür entschieden, einen Teil ihrer Erinnerungen abzutrennen: Draußen wissen sie nicht, was sie auf der Arbeit machen, drinnen haben sie keine Ahnung, was für ein Leben sie außerhalb führen. Für Mark (Adam Scott) klingt das nach einem guten Deal: Immerhin erspart er seinem Arbeits-Ich acht Stunden am Tag die Trauer um seine tödlich verunglückte Frau. „Severance“ hat eine recht waghalsige Prämisse, deren ganze Tragik und Tragweite behutsam in retrofuturistischem Ambiente ausformuliert wird – bis zum furiosen Finale, das die Geschichte entscheidend vorantreibt und für jede beantwortete Frage zwei neue stellt. Für Science-Fiction-Fans, die lieber die paranoiden Romane von Philip K. Dick lesen als Star Wars zu schauen.

„The Split“ in der ARD-Mediathek

Hannah, Ende 40, ist die beste Scheidungsanwältin in London und gerät – als ihr lange verschollener Studienfreund in ihrer Kanzlei einsteigt – mit ihrer eigenen Ehe heftig ins Straucheln. Dazu hat sie zwei Schwestern und eine dominante Mutter, ebenfalls Scheidungsanwältin, die für ihre ganz eigenen Dramen sorgen. Im Grunde geht es um die universelle Frage, ob es tatsächlich nur die eine Liebe gibt – und wenn nicht, wie man die perfekte Scheidung hinbekommt. Wie Hannah (großartig: Nicola Walker) versucht, alles richtig zu machen und trotz ihres brillanten Verstandes auch mal in emotionale Sackgassen gerät, das ist keine Sekunde langweilig. Der Niederländer Barry Atsma spielt den einsamen Wolf, der eigentlich immer nur eine (nämlich Hannah) geliebt hat, zum Dahinschmelzen. Drei Staffeln, erdacht und gemacht von der BBC – samt überzeugendem Ende. Das ist gut für alle, die als Singles Ally McBeal geliebt haben und inzwischen seit Jahren verheiratet sind.

BBC-Serie „The Split“: Hier gerät die eigene Ehe einer Scheidungsanwältin ins Straucheln. ARD BBC-Serie „The Split“: Hier gerät die eigene Ehe einer Scheidungsanwältin ins Straucheln.

„Star Trek: Strange New Worlds“ auf Paramount+ und Sky

Das Spin-off von Star Trek „Discovery“ spielt in der Vor-Kirk-Ära – kommandiert wird die USS Enterprise zu dieser Zeit von Captain Christopher Pike (Anson Mount), alteingesessenen Trekkies noch aus der Original-Serie der 60er vertraut. Ebenso wie dessen tragisches Schicksal, das ihn zum Invaliden machen wird. Das liegt, nachdem er einen Blick in die Zukunft erhascht hat, auch in den ersten Folgen wie ein düsterer Schatten über dem Sunnyboy. Wird er seiner Vorbestimmung am Ende doch noch entrinnen können? „Strange New Worlds“ ist die Rückkehr zu alten Tugenden: Statt wie in „Discovery“ letztlich eine große Story zu erzählen, kehren die Macher zu einer episodischen Erzählstruktur zurück. Jede Folge bietet somit neue Welten, neue Aliens, neue Gefahren – in einem modernen, optisch bombastischen Gewand und gleichzeitig herrlicher Nostalgie. Auch Mr. Spock und Sprachgenie Uhura sind mit an Bord. Gemeinsam liefert sich die Crew fortan Schlachten mit fanatischen Weltraum-Mönchen oder den grausamen Gorn (die Echsenwesen, die einen in der Original-Serie eher zum Schmunzeln gebracht haben). Ein Muss für Trekkies, aber auch für alle, die es nie werden wollten.

„The White Lotus“ auf Sky

Ein Luxus-Resort auf Hawaii, in dem die Schönen und Reichen eine Woche Urlaub machen. Da ist das frisch-verheiratete, aber doch unglückliche Ehepaar, das auch noch Besuch von der (Schwieger-)Mutter bekommt. Eine Millionärin, die die Asche ihrer Mutter und ihre Vergangenheit im Meer versenken will. Eine Familie, in der der Drogenkonsum der Teenie-Tochter noch zu den harmloseren Dingen gehört. Und ein Hotel-Direktor, der völlig frei dreht. „The White Lotus“ von Mike White ist eine preisgekrönte HBO-Serie, die das Leben der reichen Minderheit komplett aushebelt und immer wieder absurde und absolut unerwartete Wendungen mit sich bringt. Auch Staffel zwei, die in Sizilien spielt und einen richtig guten italienischen Soundtrack hat, ist sehr sehenswert.

Die erste Staffel von „The White Lotus“ spielt auf Hawaii und zeigt die Abgründe der Reichen und Schönen. dpa/HBO/Sky Die erste Staffel von „The White Lotus“ spielt auf Hawaii und zeigt die Abgründe der Reichen und Schönen.

„Immer für dich da“ auf Netflix

Die Lebensgeschichte der besten Freundinnen Tully (Katherine Heigl) und Kate Mularkey (Sarah Chalke), die seit Schulzeiten immer füreinander da sind, lässt einen nicht mehr los. Tully ist eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin, die eine destruktive Mutter hat und die sich – mit Kates Hilfe – auf die Suche nach ihrem unbekannten Vater begibt. Kate wandelt sich – auch durch Tullys Einfluss – vom Mauerblümchen mit schrecklich-riesiger Brille zur toughen Fernsehproduzentin und Mutter. Beide Staffeln sind für alle geeignet, die sowas wie „Sex And The City“ oder auch „Gilmore Girls“ lieben. Bitte nicht vom deutschen, etwas ungelenkig-seichtem Titel täuschen lassen – der Originaltitel „Firefly Lane“ (etwa „Glühwürmchen-Straße“) ist definitiv cooler!