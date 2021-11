Riesenfreude im Thalia: Schauspieler Thomas Niehaus wurde am Montagabend für seine Rolle in „Mittagsstunde“ als „Herausragender Darsteller“ ausgezeichnet. Das Theater reagierte prompt und nahm eine Zusatzvorstellung des Stücks von Anna Sophie Mahler in den Spielplan auf – und für Ticketkäufer gibt’s Rabatte!

„In der sehr gelungenen Inszenierung von Anna-Sophie Mahler mit einem insgesamt großartigen Ensemble hat uns Thomas Niehaus besonders beeindruckt“, so die Jury in ihrer Begründung. Er spielt in dem Stück nach dem gleichnamigen Bestseller von Dörte Hansen die Rolle des Ingwer Feddersen.

Jury lobt Thomas Niehaus für „herausragende Leistung“

„Dabei gelingt ihm scheinbar mühelos der stetige Wechsel zwischen distanziertem Erzähler, Sänger, Multi-Instrumentalist und Darsteller des Ingwer in mehreren Zeitebenen. Dieser Ingwer ist gutmütig, sympathisch-stoffelig, humorvoll und dabei zutiefst melancholisch – wie überhaupt die gesamte Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird. Ein wunderbarer Abend und eine herausragende Leistung von Thomas Niehaus“, so die Jury weiter.

Niehaus ist unter anderem am 6./10./18. und 29. November wieder in „Mittagsstunde“ im Thalia zu sehen (alles 2G-Veranstaltungen). Die Vorstellung am 10. November wurde kurzfristig aus Freude über den Rolf-Mares-Preis ins Programm genommen. Mit dem Code „Theaterpreis“ gibt’s bei der Buchung 50 Prozent auf den regulären Eintrittspreis auf allen verfügbaren Plätzen.

Aber nicht nur das Thalia-Theater konnte sich freuen. Schauspielerin Ines Nieri erhielt am Montagabend im Opernloft einen Preis für ihre „vielseitige, temperamentvolle und intensive Verkörperung“ von gleich vier Rollen in Erik Schäfflers Inszenierung „Tyll“ am Ernst-Deutsch-Theater. Helge Schmidt erhielt den Preis für seine Inszenierung „Tax For Free“ am Lichthof-Theater. Und David Bösch (Regie), Patrick Bannwart (Bühnenbild und Kostüme) und Falko Herold (Animation) bekamen die Auszeichnung für ihr Gesamtkunstwerk „Weiße Rose“ an der Staatsoper.

Kulturbehörde ausgezeichnet – in Abwesenheit des Senators

Ein weiterer Preis ging an Schauspielerin Eva Mattes für ihre Darstellung der Kirke in der Uraufführung von „Lärm. Blindes Sehen, Blinde Sehen!“ (Elfriede Jelineks Theaterstück zur Pandemie am Schauspielhaus). Und mit dem Sonderpreis wurde die Behörde für Kultur und Medien ausgezeichnet, die nach Angaben der Jury „die Hamburger Theater auch in der schwierigen Zeit der Corona-bedingten Schließungen durchgehend unterstützt und in einzigartiger Weise die Not der Theater abgefedert hat.“ Kultursenator Carsten Brosda (SPD) allerdings war abwesend und wurde von Staatsrätin Jana Schiedek (SPD) vertreten.