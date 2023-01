Oper, Orchester, Theater: Hier gibt’s in Hamburg bald neue Chefs

Es wird ein Jahr der Entscheidungen: 2023 muss festgelegt werden, wer in Zukunft die prominentesten Posten der Hamburger Kulturszene besetzt. Gesucht werden Chefs und Chefinnen für Staatsoper, NDR-Elbphilharmonie-Orchester und Thalia-Theater.

Die Staatsoper konnte bereits im vergangenen Jahr verkünden, dass Demis Volpi (36) 2024 als Ballett-Chef auf Neumeier (83) folgen wird und der bayerische Opernregisseur Tobias Kratzer (42) 2025 die Intendanz von Georges Delnon (64) übernimmt. Offen ist dagegen der Dritte im Bunde: Wer folgt als Generalmusikdirektor auf Kent Nagano (71) an der Spitze des Philharmonischen Staatsorchesters? Nagano lässt seinen Vertrag 2025 auslaufen.

Auch beim NDR-Elbphilharmonie-Orchester müssen in diesem Jahr Nägel mit Köpfen gemacht werden: Für Chefdirigent Alan Gilbert (55) wäre – würde er seinen Vertrag nicht verlängern – Ende August 2024 Schluss. Der ehemalige Chef des New York Philharmonic Orchestra hat den Posten seit 2019 inne.

Nicht ganz so viele Wechsel stehen in den Theatern an: Karin Beier (57) beispielsweise, seit 2013 Schauspielhaus-Intendantin, steht bis 2025 unter Vertrag – und kann ab dann jährlich bis 2028 verlängern. Und Kampnagel-Chefin Amelie Deuflhard (64) bleibt bis 2027 auf ihrem Posten.

Anders sieht es im Thalia-Theater aus: Joachim Lux (65), Chef des Hauses seit 2009, bleibt nur noch bis Sommer 2025. Eine Findungskommission – Mitglieder des Thalia-Ensembles, Intendant:innen aus anderen Städten und andere – ist seit einiger Zeit dabei, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Oder eine Nachfolgerin! Mit einer Verkündung jedenfalls sollte bald zu rechnen sein.