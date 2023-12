True Crime auf hoher See: 25 spannende Fälle im Buch „Mord an Bord“

Ein Kreuzfahrtschiff ist ein ziemlich guter Ort, um einen Mord zu begehen. Findet jedenfalls Stefan Kruecken, MOPO-Kolumnist und Chef des „Ankerherz“-Verlags. Vor Kurzem hat er in der Reihe „Das kleine Buch vom Meer“ den Band „Mord an Bord“ rausgebracht. 25 Kriminalfälle, die so tatsächlich passiert sind.

Kruecken kennt sich aus in Sachen Seefahrt. Seit mehr als 15 Jahren veröffentlicht er Bücher, die sich um Meer und mehr drehen. Um Leben und Tod geht es da häufiger, das liegt in der Natur der Sache. Gewalt aber war bisher nur selten ein Thema. Für das neue True-Crime-Buch sind er und Co-Autor Olaf Kanter tief in die Archive gestiegen – bis zurück ins Jahr 1629. Nicht immer ist Mord das Verbrechen, es geht auch um Brandstiftung, Selbstversenkung, Piraterie oder „vorsätzliche Strandung“, wie etwa im Januar 1885 vor Haiti (warum hier auch Gummistiefel und Katzenfutter eine nicht unerhebliche Rolle spielen, müssen Sie selbst nachlesen).

Die Geschichten gehen zurück bis ins Jahr 1629

Lange Lesestücke wechseln sich ab mit Schilderungen im Quartettkarten-Stil: Tatort, Position, Tatzeit, Täter, Straftat – wie auch im jüngsten Fall, der im Buch geschildert wird, Ende Juni dieses Jahres sorgte er für Schlagzeilen. Mord mit anschließendem Suizid an Bord der Fähre „Stena Spirit“. Auch der Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall, die 2017 in Kopenhagen den Raketenkonstrukteur Peter Madsen interviewen wollte und dessen U-Boot nicht lebend verließ, wird erzählt. Geschichten, die unter die Haut gehen.

Das Buch ist in der Reihe„Das kleine Buch vom Meer“ erschienen. Ankerherz Verlag Das Buch ist in der Reihe„Das kleine Buch vom Meer“ erschienen.

Für eine gewisse Leichtigkeit sorgen – neben den schönen Illustrationen – Kapitel wie „Mörder Ahoi!“, in denen Meer-Thriller von Miss Marple bis „Der talentierte Mr. Ripley“ vorgestellt werden. Das Thema Mord auf hoher See – es übt eben seit jeher eine Faszination auf die Menschen aus.

„Der Ozean schluckt Vermisste in der Regel, und wenn die Leiche doch gefunden wird, macht das Salzwasser die Spurensuche für Rechtsmediziner nahezu unmöglich“, so Stefan Kruecken. „Und in der Nacht, wenn die Decks leer sind, gibt es keine Zeugen.“ (NR)

„Mord an Bord“: 196 Seiten, Ankerherz, 24,90 Euro

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de