Neue Location in Ottensen lockt mit Programm „zum Träumen“

Für die einen war es der Monat, im dem es nach dem Frühjahrs-Lockdown erste Lockerungen gab, für Jonathan Wolters und Nicole Wiebe aber ist es der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Denn im Mai 2020 gründeten sie das Duo Dan & Dora.

Seitdem begeistern der Jazzpianist und die klassische Cellistin ihr Publikum mit „filmischer Hausmusik zum Zuhören und Träumen“, wie sie sagen. Am 27. Juli sind sie im Atelier Gausz zu Gast.

Altelier Gausz mit sommerleichtem Programm

Hamburgs neue Veranstaltungs-Location in Ottensen macht auch in den Ferien keine Pause, sondern bietet ein sommerlich-leichtes Programm. Heute Abend etwa steht Singer/Songwriterin Tania Fritz auf der Bühne (19.30 Uhr, 15 Euro), am 9. August geht es dann mit der Autorin Anett E. Schlicht weiter – sie liest aus „Das dunkle Mal“, dem letzten Teil ihrer Trilogie „Zeit der Eismonde“ (19.30 Uhr, 8 Euro).

Atelier Gausz: 27.7., 19.30 Uhr, Gaußstr. 60, 15 Euro