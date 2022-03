„Gausz“ in Ottensen: Hamburg hat ’ne neue Event-Location

Konzerte, Lesungen, Karaoke-Abende, Diskussionsrunden und vieles mehr: Das Programm des „Gausz“ liest sich wie eine Aufzählung all der Veranstaltungen, die in den vergangenen zwei Jahren deutlich zu kurz gekommen sind. Zum offiziellen Auftakt gibt’s an diesem Mittwoch aber erst einmal Kunst!

Die Hamburger Fotografin Andrea Kueppers feiert in der Gaußstraße 60 am Mittwoch ab 17 Uhr die Vernissage ihrer Ausstellung „Seitensprünge“ (Eintritt frei). Und natürlich werden sich dann auch die Betreiber des „Gausz“ – Frank Winkler, Marco Carini und Robert Surma – vorstellen und neugierig machen auf das kommende Programm.

30 Termine stehen bis Ende Mai auf dem Programm

„Gerade nach dem Corona-Dornröschenschlaf fast aller kultureller Aktivitäten ist es ein toller Zeitpunkt die lokale Kunst und Kultur auf einer neuen kleinen Bühne wachzuküssen. Wir haben tolle Künstler:innen im Programm und freuen uns auf viele spannende Abende“, so Marco Carini.

Schon am kommenden Freitag steht ein Liederabend mit Sophie Fetthauer (Klavier) und Frank Winkler (Gesang; 19.30 Uhr, 15/12 Euro) an – und ab April geht es Schlag auf Schlag. Allein zwischen dem Eröffnungstermin und Ende Mai sind 30 Veranstaltungen im „Gausz“ geplant.

Unter anderem lässt der Autor Hartmut Pospiech am 19. April Bollywood auf norddeutsche Tiefebene treffen (19.30 Uhr, 7/5 Euro), Soul-Pop-Sängerin Nanée präsentiert ihr brandneues Album „Tausend Farben“ (4.5., 19.30 Uhr, 15/12 Euro), und die Schauspielerin Cornelia Schirmer liest gemeinsam mit Marco Carini aus dessen Roman „Blutsgeschwister“ (31.5., 19.30 Uhr, 7/5 Euro).

Das komplette Programm gibt’s hier. Auf der Seite können auch Tickets für die einzelnen Veranstaltungen reserviert werden.