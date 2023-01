Neue Acts bestätigt: „Elbjazz“ im Juni mit Surf-Sound und Avantgarde

Diese „Elbjazz“-Nachrichten machen Lust auf den Sommer: Gerade wurden drei neue Acts bestätigt, die am 9. und 10. Juni rund um an den Hafen zu hören sein werden. Und die sind längst nicht nur jazzig. ​

Dope Lemon zum Beispiel ist für lässig-psychedelischen Indie-Pop bekannt. Jedenfalls unter diesem Pseudonym. Denn ursprünglich kannte man den australischen Singer/Songwriter unter seinem Geburtsnamen Angus Stone – zusammen mit seiner Schwester war er in den Zehnerjahren als Angus & Julia Stone höchst erfolgreich. Im Juni präsentiert er als Dope Lemon relaxten Surf-Sound.

„Elbjazz“ im Juni rund um den Hamburger Hafen

Ebenfalls neu bestätigt ist die Avantgarde-Gitarristin Mary Halvorson, die zusammen mit dem Schlagzeuger Tomas Fujiwara auftreten wird. Über Halvorson sagen Kritiker Umwerfendes wie: sie sei „die beeindruckendste Gitarristin ihrer Generation“ und „die Zukunft der Jazzgitarre“.

Und auch bei Alogte Oho wird nicht an Superlativen gespart. Der ghanaische Musiker sei – vor allem wegen der Arbeit mit seinem Vokalensemble Sounds Of Joy – der „King of Frafra Gospel“, heißt es, also der lebensfrohen und traditionellen Klänge des ghanaischen Frafa-Volkes. Avantgarde-Ikone, Frafra-König, Surf-Sound-Star: Der Sommer klingt jetzt schon gut. (nr)

Elbjazz: 9./10.6., diverse Orte, 2-Tagesticket (Fr/Sa): 139 Euro, Freitags-Ticket: 79 Euro,Samstags-Ticket: 89 Euro