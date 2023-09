Hamburg bekommt ein Michael-Jackson-Musical – ein anderes muss dafür weichen

Seit Anfang 2022 begeistert „MJ – Michael Jackson Musical“ am Broadway in New York. Im kommenden Jahr soll die Show über den „King of Pop“ Deutschland-Premiere feiern. Kleinen Disney-Fans dürfte diese Nachricht aber gar nicht gefallen.

Bereits knapp eine Million Tickets wurden am New Yorker Broadway verkauft: „MJ – Das Michael Jackson Musical“ feiert im Spätherbst 2024 Deutschland-Premiere im Hamburger Stage Theater an der Elbe. Das teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit.

„Rund um die Entstehungsgeschichte der 1992er ‚Dangerous‘-Welttournee zeigt ‚MJ – Das Michael Jackson Musical‘ einige der beliebtesten und meistverkauften Songs der Musikgeschichte überhaupt und geht über die einzigartigen Moves und den unverwechselbaren Sound des Stars hinaus“, hieß es.

Musical: Michael-Jackson-Musical am Broadway gefeiert

Das Musical, das im Februar 2022 am Broadway Premiere feierte, wurde bereits mit vier Tony Awards ausgezeichnet, das Album erhielt eine Grammy-Nominierung. Das Buch stammt aus der Feder von Lynn Nottage, Regie und Choreographie verantwortet Christopher Wheeldon, das Bühnenbild hat Derek McLane entwickelt.

Die Castings für das Musical haben bereits am Dienstag begonnen. Für die deutsche Produktion werden die Songs von Michael Jackson im englischen Original bleiben, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden.

Musical: Für Michael Jackson muss die Eiskönigin weichen

Insgesamt präsentiert Stage Entertainment vier Musicals in Hamburg: Das „Michael Jackson Musical“ wird das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ ablösen, das noch bis zum 29. September 2024 zu sehen ist.

Neben dem Dauerbrenner „Der König der Löwen“ im Hafen läuft noch das Abba-Musical „Mamma Mia!“ im Theater Neue Flora und bis zum Herbst das Musical „Hamilton“ im Operettenhaus.