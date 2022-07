Mit Studio Braun: Festival für einen ganz besonderen Hamburger

Der große Loriot zählte zu seinen Bewunderern, Olli Dittrich verehrt ihn („ein Genie und bis heute unerreicht“) und das Hamburger Anarcho-Trio Studio Braun nennt Heino Jaeger immer wieder als Vorbild in Sachen Satire und Skurrilität. Jetzt soll der Künstler, der am 7. Juli vor 25 Jahren starb, in Harburg gleich doppelt geehrt werden.

Das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg feiert Heino Jaeger an seinem Todestag nicht nur mit einer neuen Ausstellung, sondern auch mit einem dreitägigen Heino-Jaeger-Festival. Die künstlerische Leitung der Festspiele (7. bis 9.7.) übernimmt Rocko Schamoni – und das passt. Schamoni hat mit seinem im vergangenen Sommer veröffentlichten Roman „Der Jaeger und sein Meister“ einmal mehr bewiesen, dass er ein großer Heino-Jaeger-Experte ist.

„Dr. Jaeger“: In Funk und Fernsehen absoluter Kult

Und er hat mit Studio Braun in den 90ern ähnlichen Schabernack getrieben wie Jaeger in den 70ern: Der gebürtige Harburger war damals mit skurrilen Sketchen und Monologen in Rundfunk und Fernsehen als „Dr. Jaeger“ absoluter Kult. Dass er noch viel mehr konnte als übers Telefon lustig zu sein, war den meisten Menschen damals gar nicht bekannt.

Große Ausstellung in Harburger Museum

Dabei war Heino Jaeger auch ein genialer Maler, Zeichner und Grafiker. Im damaligen Helms-Museum arbeitete er als sogenannter Scherbenzeichner, skizzierte archäologisches Fundmaterial und entwarf das „Panorama der Jahrtausende“ (ein Großdiorama in insgesamt 17 Schaukästen). Mehr als 50 seiner Zeichnungen, Gemälde und Grafiken sind im Besitz des Museums. Eine Auswahl dieser Werke – ergänzt durch Leihgaben – werden vom 7. Juli bis zum 21. August in der Ausstellung „Man glaubt es nicht“ zu sehen sein.

Und auch die Festspiele, die am Donnerstag um 18 Uhr offiziell eröffnet werden, haben es in sich: Auf dem Programm stehen am Freitag (18-23 Uhr) unter anderem Konzerte von Jacques Palminger & 440 Hz Trio feat. Lydia und von Frau Kraushaar. Außerdem liest Rocko Schamoni aus „Der Jaeger und sein Meister“.

Am Samstag (18-23 Uhr) gibt’s dann unter anderem Konzerte von Fritzi Ernst und von Maulgruppe – und Heinz Strunk wird nagelneue Kurzgeschichten zum Besten geben.

Tickets für die Heino-Jaeger-Festspiele zu gewinnen

