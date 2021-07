Allgemeine Geschäftsbedingung für allgemeine Gewinnspiele

§ 1 Veranstaltung und Veranstalter

Diese AGB gelten für Gewinnspiele, die von der Morgenpost Verlag GmbH, Barnerstraße 14, 22765 Hamburg veranstaltet werden. Wer das Gewinnspiel veranstaltet, wird in dem Begleittext zu dem jeweiligen Gewinnspiel mitgeteilt. Die Teilnahme am Gewinnspiel (Print und Online) ist nach folgender Maßgabe möglich:

§ 2 Minderjährige

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Minderjährige unter 18 Jahren), dürfen nicht an Gewinnspielen teilnehmen. Gewinne werden nicht an Minderjährige unter 18 Jahren ausgeschüttet.

§ 3 Teilnahmemöglichkeiten

Die Möglichkeit zur Teilnahme besteht per Anruf, Textnachricht (SMS) oder Registrierung. Die Teilnahme ist nur aus Deutschland möglich.

1. Teilnahme per Telefon

Jeder Anruf aus dem deutschen Festnetz via 01378er-Wahl kostet Sie 0,50 Euro. Wir empfehlen die Nutzung des Festnetzes. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sämtliche Leitungen belegt sind. In diesem Fall hören Sie das Besetztzeichen – eine Berechnung Ihres Anrufs findet dann nicht statt.

Auch die Teilnahme aus anderen Netzen als dem Festnetz der Deutschen Telekom (z.B. Mobilfunk-Netzen) ist möglich. Anrufe aus den Mobilfunk-Netzen auf die von unserem mit der technischen Realisierung beauftragten externen Telekommunikations-Dienstleister EMS Digital Elektronischer Marketing Service GmbH (ems) geschaltete Rufnummer sind viel höher. Wir bitten Sie, diese Preise direkt bei Ihrem Netzanbieter zu erfragen. Der jeweilige Netzbetreiber wird Ihnen diesbezüglich gerne Auskunft erteilen.

2. Vertragsbeziehungen bei Teilnahme über Telefon oder SMS

Vertragspartner des Kunden/ Veranstalter für das Gewinnspiel ist die Morgenpost Verlag GmbH.

Bei Teilnahme/ Voting über Telefon oder SMS fallen für diese Verbindungen bei Ihrem TK-Anbieter die hierfür jeweils ausgewiesenen Kosten an.

3. Mitmachen per SMS

Bei der Teilnahme per SMS senden Sie eine SMS an die angegebene Kurzwahlnummer. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs der SMS (Deutschland: 0,50 Euro), gilt die protokollierte Uhrzeit des Eingangs der SMS bei ems. SMS, die nach dem Ende des Gewinnspiels eingehen, werden nicht berücksichtigt. Eine Erstattung der Kosten findet nicht statt. Für Verzögerungen bei der SMS-Verarbeitung/-Weiterleitung seitens der Netzbetreiber ist die Morgenpost Verlag GmbH nicht verantwortlich und haftet nicht für Schäden, die aus derartigen Verzögerungen entstehen.

4. Mitmachen per Anruf und Gewinnerermittlung

Jeder Anrufer hat die gleiche Chance zu gewinnen und nimmt wie folgt teil: Der jeweilige Anrufer erhält die Möglichkeit seinen Namen, Telefonnummer, Adresse und die Lösung auf einem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Alle Anrufer, die ihre Kontaktdaten hinterlassen haben (bzw. wenn eine Lösung gefragt war, die richtige Lösung) kommen mit den per SMS eingegangenen Teilnahmen – (bzw. ggf. zusätzlich richtigen Lösungen) in einen Pool, aus dem dann der Gewinner ermittelt wird. Die Auswahl des Gewinners erfolgt per Zufallsmechanismus. Er kann namentlich und ggf. auch unter Angabe des Wohnortes auf der hierfür bestimmten Homepage des Veranstalters oder in der Printausgabe bekannt gegeben werden. Ist der/die Gewinner/in nicht erreichbar oder können die ermittelten Kontaktdaten nicht nach Ziffer 6 bestätigt werden, so verfällt der Gewinn.

Jeder Teilnehmer kann den ausgelobten Sachpreise oder Bargeldpreise auch bei mehrfacher Teilnahme nur einmal gewinnen.

5. Laufzeiten

Jegliche Angaben über die Zeitdauer, wie Beginn und Ende des Gewinnspieles, werden im jeweiligen Gewinnspielaufruf mitgeteilt.

6. Verifizierung der Gewinnerangaben / Verfall des Gewinnanspruchs bei Gewinnspielen

Die Morgenpost Verlag GmbH wird Gewinnerangaben durch einmaligen Rückruf der Anrufer oder an die per SMS übermittelte Telefonnummer verifizieren. Ist der Gewinner telefonisch nicht persönlich erreichbar oder können die Angaben nicht bestätigt werden, verfällt der Gewinn. Dies gilt auch, wenn die Verbindung aus technischen Gründen auf Seiten der Teilnehmer nicht hergestellt wird, abbricht, der Teilnehmer nicht verstanden werden kann oder nur die Mailbox des Teilnehmers zu erreichen ist.

Ferner verfällt der Gewinn auch dann, wenn eine Unterbrechung auf technische Probleme bei der Telefongesellschaft des Teilnehmers zurückzuführen ist. Je nach Gewinnspiel wird ggf. ein Ersatzgewinner gezogen. Die Morgenpost Verlag GmbH wird in diesem Fall einen neuen Gewinner ermitteln. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend.

7. Teilnahme per Registrierung

Die Teilnahme erfolgt durch Registrierung auf dem entsprechenden Anmeldeformular oder senden Sie alternativ eine E-Mail an die im Gewinnspiel angegebene Mail-Adresse.

Die Gewinner werden durch Losverfahren bestimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abwicklung

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste ausgeloste Teilnehmer.

Die Teilnehmer werden zeitnah per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse oder postalisch über die Gewinne benachrichtigt. Sollten Sie den Gewinn nicht annehmen wollen, bitten wir Sie um eine ebenfalls zeitnahe Kontaktaufnahme.

Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adressen) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Gewährleistungsausschluss

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.

Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen wie Facebook gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird.

Haftung

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 5 folgende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.

Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Datenschutzhinweise

Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur für den Zweck des durchzuführenden Gewinnspiels. Eine darüber hinausgehende Erhebung und Nutzung der Daten erfolgt nur, soweit die Teilnehmer darin einwilligen.

Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers und E-Mail-Adresse.

Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen für Gewinnspiele.

Hinweise und Bedingungen von Facebook

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem Teilnehmer und Facebook durch die Teilnahmebedingungen https://www.facebook.com/terms.php und die Datenschutzregeln von Facebook bestimmt: https://www.facebook.com/privacy. Diese gelten ergänzend und treten, soweit sie Regelungen dieser Teilnahmebedingungen betreffen, dahinter zurück.

Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Gewinnspiels oder Teilnahme am Gewinnspiel entstehen.

Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook steht.

Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung des Gewinnspiels durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem Veranstalter und nicht Facebook bereitgestellt.

Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an Facebook zu richten.

8. Allgemeines

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Morgenpost Verlag GmbH übernimmt keine Haftung für Mängel von Sachgewinnen. Es besteht kein Anspruch auf ersatzweise Barauszahlung der Sachgewinne oder eine nachträgliche Änderung der Gewinne. Die Morgenpost Verlag GmbH ist zu jeder Zeit berechtigt, gleichwertige Ersatzlieferungen der Gewinne anzubieten.

§ 4 Übermäßiges Telefonierverhalten

Leider haben einzelne Teilnehmer ihr Telefonierverhalten nicht immer unter Kontrolle, so dass ihnen hohe Telefongebühren durch die jeweilige Telefongesellschaft in Rechnung gestellt werden.

Wir bitten Sie daher genau, auf Ihr Telefonierverhalten zu achten und Ihre Telefonabrechnung regelmäßig zu kontrollieren. Auch möchten wir Sie auf die Möglichkeit hinweisen, z.B. 01378-Nummern durch Ihre Telefongesellschaft sperren zu lassen. Das bietet sich insbesondere dann an, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Telefonierverhalten nicht unter Kontrolle zu haben.

§ 5 Datenschutz

Ausschließlich zur Ermittlung und/oder Abwicklung/Ausschüttung der gewonnenen Preise sowie zur Erfüllung von Auskunfts- und/oder Vorlagepflichten ist es erforderlich, die von den Teilnehmern angegebenen Daten zu verarbeiten. Die per Anruf/SMS ermittelten Daten bei ems werden direkt bei dem Telekommunikations-Dienstleister erhoben.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen für Gewinnspiele.

§ 6 Mitarbeiter von DuMont Mediengruppe und ems

Die Teilnahme ist ausgeschlossen für Mitarbeiter der DuMont Mediengruppe GmbH & Co. KG, der EMS Digital Elektronischer Marketing Service GmbH sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, an denen die vorgenannten Unternehmen direkt oder indirekt beteiligt sind.

§ 7 Schlussbestimmung

Der Veranstalter ist berechtigt, dass Gewinnspiel einzustellen, wenn ins besondere aus rechtlichen oder technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr gewährleistet werden kann. In diesem Fall erfolgt eine Verlosung des Gewinns unter den bisherigen Bietern.