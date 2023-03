Max Beier: Aus der Erfolgs-Soap auf die Kabarettbühne

Ist ein Stellungskrieg eigentlich etwas Erotisches? Ist die Ampelkoalition ein flotter Dreier oder ein Verkehrshindernis? Geht letztendlich nicht alles auf Beziehungen zurück? Ist also love, all we need? Diesen und weiteren tiefgründigen Fragen geht Max Beier in seinem neuen Kabarettprogramm „Love & Order“ nach.

Als „Jäger des verlorenen Schatzis“ bestreitet er gleich mehrere Abende in Alma Hoppes Lustspielhaus. Was die wenigsten wissen: Er ist nicht nur Ex-„Sturm der Liebe“-Star, sondern auch der Sohn von Jan-Peter Petersen, der das Lustspielhaus 1994 mit seinem langjährigen Kabarettpartner Nils Loenicker eröffnete und sowohl solo als auch als Teil des kongenialen Duos Alma Hoppe für Furore sorgte.

Max Beier: Bekannt aus der ARD-Soap „Sturm der Liebe“

Nach seinem Telenovela-Exkurs tritt Max Beier nun also in die Fußstapfen seines Papas, wobei er schon im vergangenen Jahr erste Solo-Schritte als Kabarettist wagte und immerhin den zweiten Platz beim „Hallertauer Kleinkunstpreis“ abräumte. Wem virtuose Wortspiele, intelligente Pointen und abstrus verdrehte, aber allzu wahre Geschichten aus Politik und Alltag nicht zu hoch sind, sollte sich den Newcomer ansehen.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 24.3., 20 Uhr; dann wieder am 22.4., 17.6., ab 33 Euro