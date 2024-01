Männer, die am Rad drehen: Midlife-Crisis-Komödie mit James-Bond-Bösewicht

Männer, die am Rad drehen: An der Komödie Winterhuder Fährhaus sacken sie ohne Ende Lacher ein. Denn auf der Suche nach einem angemessenen Umgang mit ihrem Alter geben die Kerle höchst komische Figuren ab. In „Es ist nur eine Phase, Hase“ (nach dem gleichnamigen Bestseller von Maxim Leo und Jochen Gutsch) drücken sie als Alterspubertierende auf die Tube.

Mischa, gespielt von James Bond-Bösewicht Götz Otto, wird ausgerechnet an seinem 50. Geburtstag vom Chef in die Frührente verabschiedet – womit für den angegrauten Verleger die Überraschungsparty, die Ehefrau Christiane (stark: Katja Studt, Rollen in diversen TV-Serien und Filmen wie „Der goldene Handschuh“) daheim vorbereitet, natürlich gelaufen ist.

Götz Otto spielt einen Mann mit Midlife-Crisis

Nach Überwindung des ersten Schocks nimmt Mischa den Ruhestand dann sportlich: Er stürzt sich in den Gesundheitswahn, zwängt sich ins Radler-Outfit und tritt wie ein Besessener in die Pedale seines 15.000 Euro teuren Sportrads – beherrscht von der Angst vorm Altwerden und dem Ziel, es in puncto Energieeffizienz sogar noch mit seinem Sohn Lukas (Louis Held), dem durchtrainierten Medizinstudenten, aufnehmen zu können.

Den Wandel der Zeit verschlafen hat dagegen Mischas bester Freund Klaus (Thorsten Nindel, u.a. „Sturm der Liebe“-Darsteller). Obwohl seit 30 Jahren mit Heike (Anna Grisebach) verheiratet, tätschelt er, wie einst als großer Junge, noch heute fremden Frauen den Po.

Das Publikum erlebt eine flott gespielte und mit Wortwitz und Situationskomik inszenierte Komödie (Regie: Ute Willing). Lockere Stimmung und langer Schlussapplaus zeigen: Das prominent besetzte Stück über die Nöte von Männern in der Midlife-Crisis trifft den Nerv der Zeit.

