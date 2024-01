Lernen, wie man stirbt: Charles Brauer bravourös am Ernst-Deutsch-Theater

Es ist immer eine Freude, Charles Brauer auf der Bühne zu erleben. Nun feiert der großartige Charakterdarsteller – dem breiten Publikum bekannt geworden als Kommissar Peter Brockmöller in den Kult-„Tatorten“ mit Manfred Krug – sein 70-jähriges Bühnenjubiläum am Ernst Deutsch Theater. Bravourös meistert der 88-jährige Bühnenstar eine wahrhaft herausfordernde Rolle: In „Dienstags bei Morrie“ spielt er den am unheilbaren Nervenleiden ALS erkrankten Soziologieprofessor Morrie Schwartz. Der bekommt eines Tages unverhofft Besuch. Von seinem einstigen Lieblingsstudenten Mitch Albom. Aus dieser zufälligen Begegnung entwickeln sich ihre regelmäßigen Dienstags-Treffen.

„Wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du, wie man lebt“, erklärt Morrie seinem Schüler Mitch. Der erfolgreiche Sportreporter zahlt für seine Karriere einen hohen Preis – den Verzicht auf seine wahre Berufung als Musiker. Und so drehen sich ihre durchaus humorvoll geführten Gespräche um die großen Fragen des Lebens – die Liebe, den Tod und den Sinn unseres Daseins.

In der feinfühligen Inszenierung von Adelheid Müther zieht Charles Brauer als körperlich immer schwächer werdender, jedoch bis zuletzt dem Leben zugewandter Morrie in den Bann seiner großartigen Schauspielkunst.

Dass die Begegnungen zwischen „Coach“ und College-Absolventen im autobiografisch geprägten Stück (von Mitch Albom) auf Augenhöhe stattfinden, ist Danny Exnar zu verdanken, der nicht nur als Mitch und Erzähler der gedankenreichen Geschichte glänzt, sondern auch als Klavierspieler.

Jubel und Standing Ovations im Ernst-Deutsch-Theater

Gemeinsam bringen die beiden ein beglückend sinnhaftes Theatererlebnis auf die Bühne, bewegend und berührend wie seit langem kein Theaterabend an der Mundsburger Spielstätte – und das begeisterte Publikum belohnte nach der gelungenen Premiere den gerührten und sichtlich erleichtert wirkenden Charles Brauer sowie seinen kongenialen Partner für ihre herausragende Leistung mit Jubel und Standing Ovations.

Ernst-Deutsch-Theater: bis 18.2., diverse Uhrzeiten, 24-44 Euro, Tel. 22 70 14 20