Nordirische Steilküste statt Speicherstadt: In ihrem zweiten Kinofilm gehen die „Pfefferkörner“ ab Donnerstag wieder auf der großen Leinwand auf Verbrecherjagd. Suchten die Hamburger Jungdetektive in ihrem ersten Kinofilm „Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs“ noch nach einem Schatz in den Südtiroler Alpen, zieht es sie nun an die nordirische Steilküste. In „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ kommen die Freunde einem skrupellosen Umweltverbrechen auf die Spur – und retten außerdem eine bahnbrechende Erfindung gegen den Plastikmüll im Ozean.

Auch der neue Film, der in Hamburg in vielen Kinos angelaufen ist, ist wieder ein spannendes und actionreiches Abenteuer: In das Forschungslabor von Taruns Mutter Jaswinder in Nordirland wird eingebrochen, wenig später verschwindet sie spurlos – und mit ihr wichtige Forschungsergebnisse. Denn Jaswinder forscht an einem Projekt, das den Plastikmüll in den Weltmeeren drastisch reduzieren könnte. Hat etwa Unternehmer Fleckmann, der heimlich Müll im Meer entsorgt, seine Finger im Spiel? Die fünf Freunde begeben sich auf eine gefährliche Suche.

In ihrem neuesten Abenteuer kämpfen die „Pfefferkörner“ gegen die Müll-Mafia

Regie führt wie schon beim ersten „Pfefferkörner“-Kinofilm Christian Theede. Neben den Jungschauspielern Emilia, Caspar, Leander, Charlotte und Linda sind diesmal Heino Ferch als zwielichtiger Recycling-Unternehmer und Meriam Abbas als Meeresbiologin mit von der Partie.

Schon seit mehr als 20 Jahren lösen die Kinderdetektive im Fernsehen knifflige Fälle. Dabei jagen sie Umweltsünder, Drogenschmuggler und andere Kriminelle vor allem quer durch die Stadt Hamburg. Immer wieder gibt es neue Besetzungen, denn die Schauspieler der ersten Folgen sind längst erwachsen. Im Kinofilm ist die elfte Generation am Start. Seit Anfang 2021 laufen die neuen Folgen der ARD-Kinderserie im Fernsehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Programm voller Gewinner: Das Filmfest startet!

Beim diesen Donnerstag startenden „Filmfest Hamburg“ werden mit „Ein neues Hauptquartier“ und „Der 5-Millionen-Coup“ (3.10., 11 Uhr, Abaton) zwei brandneue Folgen vorgestellt. Die „Pfefferkörner“-Darsteller sind als Gäste dabei. (GW/NR)