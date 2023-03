Abschieds-Tour in Hamburger Elphi gestartet: Darum hört Vicky Leandros auf

Schlagersängerin Vicky Leandros (70) hat in der Hamburger Elbphilharmonie vor begeistertem Publikum ihre Abschiedstournee begonnen. Begleitet von ihrer Band und von einem Streichquartett sang die Hamburgerin am Samstagnachmittag vor ausverkauftem Haus. Das Konzert war der Auftakt ihrer Tour „Ich liebe das Leben“.

In einem bodenlangen Glitzerkleid präsentierte die Sängerin in ihrer Heimatstadt die bekanntesten Lieder aus ihrer 57 Jahre langen Karriere. Bereits beim ersten Song „Ich hab die Liebe gesehen“ klatschten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit.

Die 70-Jährige will sich nach mehr als 50 Jahren in der Musikszene von der Bühne verabschieden. „Ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich Sie nicht mehr mit meiner Stimme erreiche“, erklärte sie am Samstag ihrem Publikum.

Ihr letztes Konzert spielt Leandros im März nächsten Jahres

Mit Liedern wie „Ich liebe das Leben“ und „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ wurde Leandros auch außerhalb des deutschsprachigen Raums weltbekannt. Beim Eurovision Song Contest holte sie 1972 mit „Après toi“ den Sieg für Luxemburg.

Ihr letztes Konzert ist für den 24. März nächsten Jahres in Nürnberg geplant. Bis dahin will die gebürtige Griechin noch in 17 weiteren Städten auftreten.

Das könnte Sie auch interessieren: Hagenbeck-Zoff: Streithähne schließen Mini-Vergleich – aber noch kein Ende vor Gericht

Weil die Tickets für die beiden Samstagskonzerte nach Angaben des Veranstalters Semmel Concerts schnell ausverkauft waren, hatte die Sängerin am Freitagabend bereits ein Zusatzkonzert in der Elphi gegeben – quasi als öffentliche Generalprobe für den offiziellen Tourauftakt am Samstag. (dpa)