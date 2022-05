Hamburger Location: Im Gausz wird’s jetzt persönlich

In Hamburgs neuer Event-Location, dem Gausz in Ottensen, geht’s gerade Schlag auf Schlag: Konzerte, Lesungen, eine Karaoke-Show – das Programm der kommenden Tage ist so bunt wie unterhaltsam.

Am Sonntag gibt’s im Gausz Karaoke unter dem Motto „50 Shades Of Voices“, am 17. Mai liest Cornelia Franz aus ihrem aktuellen Buch „Swing High“ – eine Geschichte von Swing-Kids in Eimsbüttel (19.30 Uhr). Und am 18. Mai präsentiert Schauspielerin Cornelia Schirmer ihren Liederabend „Die tollkühne Mademoiselle Roskóff“. Auch dieser Abend verspricht eine Zeitreise.

Schauspielerin Cornelia Schirmer zu Gast im Gausz

Denn die Geschichte dreht sich um eine junge Wehrmachtssekretärin, die im besetzten Paris unzähligen Juden zur Flucht verhilft und dabei ihr eigenes Leben riskiert. Schirmer („Auf alten Pfannen lernt man kochen“ am Altonaer Theater, „Auf der Bühne gehörst du mir“ an den Kammerspielen) beschwört in dieser Hommage an ihre Schwiegermutter „die flirrende Auraeiner starken und gebrochenen Persönlichkeit herauf“. Dazu gibt’s Lieder von Bertolt Brecht, Cole Porter und anderen.

Gausz: 18.5., 19.30 Uhr, Gaußstr. 60, 15 Euro