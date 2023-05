Hamburger Abiturientin in Cannes: Im Goldkleid über den roten Teppich

„Das wird der erste rote Teppich überhaupt sein, den ich jemals gehen werde“, hatte Pauline Pollmann noch ein wenig aufgeregt gesagt, bevor es für sie am Montag nach Südfrankreich ging. Und dann gleich so einer! Die Hamburger Abiturientin spielt im Kostümdrama „Jeanne du Barry“ mit – dem Eröffnungsfilm der Festspiele in Cannes. Dienstagabend war es so weit.

Erst stellte sich das Filmteam beim berühmten Photo-Call den Kameras Dutzender Pressevertreter, am Abend dann der große Moment: Im goldenen Glitzerkleid ging es für Pauline Pollmann über den roten Teppich, an der Seite von unter anderen Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn Le Besco, deren Sohn Diego Le Fur, dem legendären Schauspieler und Komiker Pierre Richard – und von Johnny Depp.

Eröffnungsfilm „Jeanne du Barry“ mit Pauline Pollmann

Dass der US-Star ausgerechnet im Eröffnungsfilm sein Leindwand-Comeback nach der Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau Amber Heard vor Gericht gibt – er spielt den französischen König Ludwig XV. – hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt. Pauline Pollmann hat ihn als höflichen und professionellen Schauspieler erlebt: „Ich fand ihn sehr sympathisch, sehr zuvorkommend“, so die 20-Jährige. Zwei Szenen und insgesamt elf Drehtage hatte sie mit Depp, sie spielt dessen Schwiegertochter Marie-Antoinette, Gattin von Ludwig XVI.

Johnny Depp spielt Frankreichs König Ludwig XV.

Cannes gilt als eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die 76. Edition dauert bis zum 27. Mai, dann wird die „Goldene Palme“, der Hauptpreis der Festspiele, verliehen. 21 Filme konkurrieren dieses Jahr darum, darunter mit Filmen wie Wim Wenders’ „Perfect Days“ auch Beiträge aus Deutschland.

„Jeanne du Barry“ ist bereits am Dienstag in Frankreich angelaufen, wann der Film in die deutschen Kinos kommt, ist noch unbekannt.