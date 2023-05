Filmfestspiele in Cannes: Hamburger Abiturientin spielt im Eröffnungsfilm

Harrison Ford, Natalie Portman, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio: Die Liste der Stars, die dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes erwartet werden, ist lang. Auch einige Deutsche gehören im ersten Jahr unter der neuen Präsidentin Iris Knobloch dazu. Genau wie eine junge Hamburgerin, die gerade die letzte schriftliche Abiturprüfung hinter sich gebracht hat.

Wenn die 76. Filmfestspiele kommenden Dienstag (16. Mai) starten, ist der deutsche Regisseur Wim Wenders mit „Perfect Days“ unter den 21 Filmschaffenden, die um die „Goldene Palme“ konkurrieren. Und die ebenfalls deutsche Schauspielerin Sandra Hüller verkörpert große Rollen in gleich zwei Wettbewerbs-Beiträgen („Zone Of Interest“, „Anatomie d’une chute“). Aber natürlich sind die Augen der Kino-Fans vor allem auf die internationalen Stars gerichtet. Und ganz besonders auf US-Schauspieler Harrison Ford (80), der – außerhalb des Wettbewerbs – mit „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ den letzten Teil der legendären Film-Reihe an der Croisette vorstellen wird.

Harrison Ford ist noch einmal als Indiana Jones zu sehen

Gespannt erwartet wird auch der neue Film von Wes Anderson: „Asteroid City“ spielt in den 50er Jahren in einer abgelegenen Wüstenstadt und ist unter anderem mit Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton und Adrien Brody besetzt. In „May December“, in dem es um eine Hollywood-Schauspielerin geht, sind Natalie Portman und Julianne Moore zu sehen (Regie: Todd Haynes). Jude Law und Alicia Vikander spielen in „Firebrand“ (Regie Karim Aïnouz) den englischen König Henry VIII. und dessen Ehefrau Catherine Parr. Ein weiterer US-Star ist in „Black Flies“ von Jean-Stéphane Sauvaire zu erleben: Sean Penn verkörpert darin einen Sanitäter. Insgesamt sind sieben der Wettbewerbs-Beiträge von Frauen – für Cannes ein Rekord.

Die Filmfestspiele in Cannes werden am 16. Mai eröffnet

Iris Knobloch ist seit vergangenem Sommer als Präsidentin der Filmfestspiele im Amt und die erste Frau und erste Nichtfranzösin in dieser Funktion. Die Tochter von Charlotte Knobloch, frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, arbeitete lange in Führungspositionen für das US-amerikanische Filmunternehmen Warner, heute ist sie unter anderem Chefin des Verwaltungsrats vom Streaming-Anbieter Deezer. Die Branche blickt daher gespannt darauf, ob sich das Filmfestival noch mehr in Richtung USA und insbesondere für Streaming-Anbieter öffnet. Diese sind bislang vom Wettbewerb ausgeschlossen – auch in diesem Jahr. Außer Konkurrenz dürfen sie allerdings laufen.

Kulturnewsletter-Logo Gummig „MOPOP – Der Kultur-Newsletter” bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie! Hier klicken und anmelden.

So feiert beispielsweise „Killers Of The Flower Moon“ in Cannes seine Weltpremiere, der neue Film von Martin Scorsese. Das Krimidrama, in dem Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Brendan Fraser mitspielen, ist eine Apple-Produktion.

Pauline Pollmann aus Hamburg spielt im Eröffnungsfilm

Im Historienfilm „Jeanne du Barry“, der die Filmfestspiele eröffnet, ist Johnny Depp als Frankreichs König Ludwig XV. zu sehen. Nach dem beendeten Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard feiert er sein Leinwandcomeback. In dem Drama spielt auch Pauline Pollmann eine Nebenrolle. Die junge Nachwuchsschauspielerin aus Hamburg, 2003 geboren, hat gerade das schriftliche Abi hinter sich. Im Film von Maïwenn Le Besco – die die Titelrolle übernommen hat: Jeanne du Barry – spielt sie Marie Antoinette. Beim Casting half Pauline Pollmann ihr gutes Schul-Französisch, zum finalen Vorsprechen lernte sie die Sprache in Paris und überzeugte so Regisseurin und Produzenten. Kinostart soll noch in diesem Jahr sein. (nr/dpa)