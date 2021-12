Überall hagelt es Absagen – ganz aktuell betrifft es die Frühjahrs-Tourneen von Johannes Oerding und Rea Garvey – aber in der Barclays-Arena wird gerockt! Mit Maske, Abstand und Co. konnte das Queen-Musical „We Will Rock You“ am Dienstag (21.12.) mit einer neuen Inszenierung Hamburg-Premiere feiern – und 1700 Zuschauer aller Generationen feierten mit.

Die Story der futuristischen Musical-Komödie, die rund um die 24 größten Queen-Hits konzipiert wurde, ist ziemlich gaga: Sie spielt 50 Jahre in der Zukunft auf dem Planeten iPad, wo Rockmusik verboten ist und die allmächtige „Killerqueen“ die Welt beherrscht. Also schließen sich Rebellen – die „Bohemians“ – zusammen, um sich gegen den Mainstream aufzulehnen und für ihre Freiheit zu kämpfen.

Die Erfolgsshow aus London, an der neben Autor Ben Elton unter anderem auch die Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor mitwirkten, lässt mit Klassikern wie „Bohemian Rapsody“, „We Are The Champions“ und „Radio Ga Ga“ eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten wieder auferstehen. Mit bekannten Liedzeilen aktueller Künstler und Gags über die Social-Media-Welt versucht das Musical, auch die jüngere Generation ins Boot zu holen.

Während die Lacher im ersten Akt noch etwas verhalten sind, taut das Publikum in der zweiten Hälfte richtig auf. Und durch stimmgewaltige Darsteller, grandiose Bühnenoutfits und einheizende Tanz-Choreografien überzeugt die Inszenierung am Ende wohl jeden. Spätestens beim großen Finale, das an Queens legendären Auftritt im Londoner Wembley-Stadion erinnert, reißt es dann auch die Hartnäckigsten von den Stühlen. Das Ensemble schafft es, die Rockmusik in ihrer Geschichte wieder aufleben lassen – das Versprechen des Musical-Titels halten sie damit jedenfalls ein.

Barclays-Arena: 23.12. (19.30 Uhr), 25.12. (14.30/19.30 Uhr), 26.12. (13/18 Uhr), ab 46,90 bzw. 53,90 Euro