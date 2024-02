Günstige Wohnungen im Feldstraßen-Bunker! Doch die darf nicht jeder mieten

Sie sind Teil des Hotels im aufgestockten Bunker an der Feldstraße – und gehören doch nicht dazu. Die drei möblierten Wohnungen erfüllen einen Zweck, der übers reine Wohnen hinausgeht. Das freut auch den Kultursenator.

Der Um- oder vielmehr Aufbau des Feldstraßenbunkers ist ein ganz unübersehbares Bauprojekt auf St. Pauli, das nun kurz vor dem Abschluss steht. Zentraler Teil des aufgestockten Betonklotzes ist das „Reverb by Hard Rock Hotel“, das ab Anfang April die ersten Gäste empfängt. Und die können nicht nur in normalen Hotelzimmern, sondern auch in drei möblierten 40-Quadratmeter-Wohnungen unterkommen – zumindest, wenn sie sich vorher angemeldet haben.

Wohnen im Feldstraßen-Bunker: Für wen das Angebot gilt

Denn die Appartements sind als Künstlerwohnungen gedacht, wie Kultursenator Carsten Brosda (SPD) erklärt: „Mit den Wohnungen im Bunker finden Kultureinrichtungen künftig für ihre Gäste eine Übernachtungsmöglichkeit in einem kreativen Umfeld und in zentraler Lage. Damit kann die seit Jahren immer wieder gestellte Forderung nach günstigen Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste der Kultureinrichtungen etwas abgefedert werden.“

Wer Künstler unterbringen möchte, muss sich für die Buchung bei der Kulturbehörde anmelden – das haben bereits rund 50 Kultureinrichtungen getan. Unter gaestewohnungenbunker@bkm.hamburg.de können sich weitere anmelden und bekommen dann einen individuellen Code, mit dem die Buchungen auf der Webseite des Hotels durchgeführt werden können.

Die drei Wohnungen sind im Schnitt 40 Quadratmeter groß, bieten bis zu sechs Schlafgelegenheiten und eine kleine Küchenzeile. Pro Person und Nacht sind 20 Euro fällig, buchbar sind sie ab einem Gesamtpreis von 100 Euro. Um einen Verdrängungswettbewerb auszuschließen, darf jede Einrichtung pro Jahr maximal 60 Tage lang ein Appartement buchen. Buchbar sind sie ab Mitte März, bezogen werden dürfen sie voraussichtlich nach der Hotel-Eröffnung Anfang April.