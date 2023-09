„Filmfest“-Abschied mit vielen Krachern: Donnerstag geht’s los!

Zum Schluss gibt’s noch einmal so einen richtigen Knaller: Wenn das „Filmfest Hamburg“ an diesem Donnerstag eröffnet wird, sind die Tage als Festival-Chef für Albert Wiederspiel (62) an zwei Händen abzuzählen. Und weil man bekanntlich geht, wenn es am schönsten ist, hat er aus dem 31. „Filmfest“ das absolute Maximum herausgeholt. Im Programm sind 25 Weltpremieren, internationale Festival-Gewinner – und viele Stars.

Wer es nicht zu den Filmfestivals in Cannes, Venedig oder Locarno geschafft hat, kann zahlreiche preisgekrönte Filme also vom 28. September bis zum 7. Oktober in Hamburg erleben. Bei der Auswahl der 132 Langfilme haben Wiederspiel und sein Team wieder ein extrem gutes Händchen für international renommierte Werke bewiesen.

Filmfest Hamburg: Viele Festival-Gewinner im Programm

So laufen unter anderem frisch ausgezeichnete Filme wie „Poor Things“ (holte am Wochenende den „Goldenen Löwen“ in Venedig), „Evil Does Not Exist“ („Großer Preis der Jury“ in Venedig), „Priscilla“ (Hauptdarstellerin Cailee Spaeny wurde in Venedig als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet) und „Paradise Is Burning“ (Mika Gustafson wurde in, ja, ebenfalls Venedig zur „Besten Regisseurin“ ernannt).

Dazu gibt es zahlreiche Premieren, darunter 25 Kino- und Fernsehfilme als Weltpremieren. Zu den Gästen zählen Sandra Hüller (wird mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet), Mads Mikkelsen, Ken Loach, Wim Wenders, Bjarne Mädel und Heinz Strunk.

Hört nach diesem Filmfest als Festival-Chef auf: Albert Wiederspiel (62) Filmfest Hamburg / Heike Blenk Hört nach diesem Filmfest als Festival-Chef auf: Albert Wiederspiel (62)

Das „Filmfest“ wird in sechs Festivalkinos gefeiert: Abaton, Alabama, Cinemaxx Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino. Zur Eröffnung gibt’s das jordanische Drama „Inshallah A Boy“ von Amjad Al Rasheed. Einen Tag später startet dann auch das „Michel Kinder- und Jugend-Filmfest“ – mit dem Familienfilm „Die unlangweiligste Schule der Welt“ nach der gleichnamigen Bestseller-Kinderbuchreihe von Sabrina J. Kirschner. Traditionell werden dort bis zum 5. Oktober auch die neuesten Folgen der Erfolgs-Serie „Die Pfefferkörner“ gezeigt.

Tickets für beide Festivals gibt’s online, in den Festivalkinos, in der Verkaufsstelle im Levantehaus und telefonisch.