Hamburger Festival: Sie wird die neue Filmfest-Chefin

Malika Rabahallah wird zum 1. Januar 2024 neue Leiterin des Filmfests Hamburg. Die Produzentin tritt damit die Nachfolge von Albert Wiederspiel an, der das Filmfest Ende 2023 nach 20 Jahren als Festivalleiter verlässt. Das habe der Aufsichtsrat der „Moin Filmförderung“ – der Muttergesellschaft des Filmfests – einstimmig beschlossen, so die Kulturbehörde.

Die 52-jährige Deutsch-Französin leitet seit 2015 die Förderabteilung der „Moin Filmförderung“ und habe den Standort Hamburg in dieser Position entscheidend mitgeprägt, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: „Malika Rabahallah kennt sich nicht nur in der Hamburger Filmlandschaft bestens aus, sondern ist sowohl in der deutschen als auch der internationalen Branche seit vielen Jahren eine feste Größe“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Malika Rabahallah: Ab Januar 2024 neue Filmfest-Chefin

Rabahallah werde mit ihrem Engagement und neuen Ideen die Bedeutung des Filmfests weiter ausbauen. Brosda dankte Albert Wiederspiel für seine „herausragende, prägende Arbeit für das Filmfest und die Kulturstadt Hamburg“. Er habe immer wieder mit klarer Haltung und wachem Blick gerade auch den internationalen Film in die Hansestadt geholt.

Albert Wiederspiel gibt Leitung nach 20 Jahren ab

Und was sagt Malika Rabahallah? „Ich möchte alle Hamburgerinnen und Hamburger mit inspirierenden Filmen aus aller Welt und unvergesslichen Begegnungen begeistern.“ Das Filmfest solle Branchentreffpunkt und ein Publikumsfestival mit internationaler Strahlkraft sein, das die Vielfalt und Kreativität der regionalen, nationalen und internationalen Filmindustrie feiert. „Mir persönlich liegen die Themen Diversität und Nachhaltigkeit sehr am Herzen.“ (nr/dpa)