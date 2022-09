Ernie und Bert kommen in Hamburg ins Museum

„Der, die, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm“ – mussten Sie an dieser Stelle mitsingen? Dann gehören Sie zu einer der vielen Generationen, die mit Elmo, Grobi, dem Krümelmonster, Samson oder Ernie und Bert aufgewachsen ist. Im kommenden Jahr wird die deutsche „Sesamstraße“ 50 Jahre alt – und bekommt eine eigene Ausstellung in Hamburg.

Am 8. Januar 1973 flimmerte erstmals eine „Sesamstraße“ in deutscher Sprache über die TV-Bildschirme der Nation. Lange gebraucht haben die bunten Puppenfiguren nicht, um einen Platz in den Herzen der Kinder – und auch der Eltern – zu bekommen. Unter dem Motto „Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!“ zeigt das Hamburger Museum für Kunst und Geschichte (MK&G) ab dem kommenden Mai eine Sonderausstellung zum Jubiläum.

MK&G: „Sesamstraße“ bekommt Ausstellung in Hamburg

Auf 700 Quadratmetern finden kleine und große Fans der „Sesamstraße“ unter anderem originale Figuren und Filmsets und Raritäten, die als längst verschollen galten. „Die Ausstellung richtet erstmals den Fokus auf die Gestaltung und handwerkliche Produktion der legendären Sendung und fragt danach, wie die Puppen, Kulissen, Kostüme, Requisiten und Musikstücke entwickelt werden und wer die kreativen Köpfe und geschickten Hände hinter den fantasievollen Figuren, Animationen und Schauplätzen sind“, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Wenn der Schutzmann ums Eck kommt: Jan Fedder spielte seine „Großstadtrevier“-Rolle Dirk Matthies auch in der „Sesamstraße“.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten habe sich nicht nur die „Sesamstraße“ stark verändert, sondern auch die Gesellschaft – die die Kindersendung selbst immer wieder thematisiert. So greife die Ausstellung im MK&G auch auf, ob es sich bei der „Sesamstraße“ sogar um eine politische Sendung handle oder welchen Platz in der Popkultur Ernie, Bert und Co. bekommen haben.

Bis die „Sesamstraße“ ins Museum kommt, dauert es aber noch. Offizieller Start der Ausstellung ist der 7. Mai 2023, das Ende ist für den 7. Januar 2024 geplant. Schon am 8. Januar kommenden Jahres findet im MK&G allerdings eine große Sause zum Jubiläum statt: Fans dürfen sich dann auf „zahlreiche Aktionen, Workshops und Figuren aus der Sendung“ freuen.