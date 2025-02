Andronaco tischt bei den italienischen Opernwochen in Hamburg auf

Italien hören, Italien sehen, Italien schmecken: Vom 8. März bis zum 19. April wird die Staatsoper zu einem Anziehungspunkt für alle, die eines der Lieblingsländer der Deutschen mit allen Sinnen genießen möchten. Dieses Mal können die Besucherinnen und Besucher Italien nicht nur von der musikalischen, sondern auch von der kulinarischen Seite erleben. Der Spezialitätenhändler Andronaco ist erstmals offizieller Partner des größten Festivals für italienische Oper außerhalb Italiens.

Stars der Opernwelt wie Piero Pretti oder Anna Pirozzi sind an 29 Abenden in sieben verschiedenen Opern von Verdi, Puccini und Donizetti zu erleben. Eröffnet werden die Opernwochen am Samstag, 8. März, mit Donizettis Belcanto-Klassiker Don Pasquale und mit Roberto Frontali in der Titelpartie. Karten gibt es im Vorverkauf (www.staatsoper-hamburg.de) ab 12 Euro.

Szenenfoto aus der Donizetti-Oper Don Pasquale. In der Opera Buffa, einer komischen Oper, geht es darum, den älteren Junggesellen Don Pasquale zu verheiraten.

Premiere von Maria Stuarda

Die Premiere von Donizettis Königinnen-Drama Maria Stuarda am 16. März, inszeniert von Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier, ist ein weiterer Höhepunkt der Opernwochen. Mit Ermonela Jaho und Long Long unter Leitung von Antonino Fogliani sind hier weitere Shootingstars zu erleben. Darüber hinaus stehen vier Opern von Giuseppe Verdi auf dem Programm. Neben Rigoletto auch Falstaff, Il Trovatore und La Traviata. Gregory Kunde und Anna Pirozzi sind in Puccinis La Fanciulla del West erstmals gemeinsam auf der Bühne der Staatsoper zu sehen und zu hören.

Auch die Verdi-Oper Falstaff steht während der italienischen Opernwochen auf dem Spielplan.

Opernintendant Georges Delnon hat die italienischen Opernwochen 2018 ins Leben gerufen. In diesem Jahr bereichert Vincenzo Andronaco den akustischen Genuss mit kulinarischen Spezialitäten aus seiner Heimat. In den Pausen warten italienische Antipasti wie Vitello Tonnato, Arancini (frittierte Reisbällchen), Käsespezialitäten und süße Desserts auf die Gäste. „Die italienische Oper ist für mich die Krönung unserer Kultur. Oper und gutes Essen sind ein Fest für alle Sinne. Wir möchten den Besuchern einen Hauch von Dolce Vita schenken“, sagt Vincenzo Andronaco, selbst ein großer Opernfan. Italien mit allen Sinnen genießen – besser als in der Staatsoper geht es nicht.