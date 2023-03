Knuspriger Boden, luftiger Rand: Neapolitanische Pizza hat viele Fans. Doch wo schmeckt sie in Hamburg wirklich wie das Original aus Bella Italia? Einer, der es wissen muss, ist Kult-Italiener und Gastro-Profi Vincenzo Andronaco. Vor 40 Jahren startete der gebürtige Sizilianer mit einem kleinen Obst- und Gemüsestand am Barmbeker Bahnhof. Heute gehören ihm drei der erfolgreichsten italienischen Supermärkte der Stadt – mit angrenzendem Bistro. Auch ein Restaurant zählt zum Andronaco-Imperium. Der MOPO hat der 71-Jährige seine fünf liebsten Pizza-Läden in Hamburg verraten.

Knuspriger Boden, luftiger Rand: Neapolitanische Pizza hat viele Fans. Doch wo schmeckt sie in Hamburg wirklich wie das Original aus Bella Italia? Einer, der es wissen muss, ist Kult-Italiener und Gastro-Profi Vincenzo Andronaco. Vor 40 Jahren startete der gebürtige Sizilianer mit einem kleinen Obst- und Gemüsestand am Barmbeker Bahnhof. Heute gehören ihm drei der erfolgreichsten italienischen Supermärkte der Stadt – mit angrenzendem Bistro. Auch ein Restaurant zählt zum Andronaco-Imperium. Der MOPO hat der 71-Jährige seine fünf liebsten Pizza-Läden in Hamburg verraten.

Spaccaforno

„Die drei Spaccaforno-Restaurants stehen für original neapolitanische Pizza. Der Teig wird hier jeden Tag neu angesetzt und darf 28 Stunden ruhen. Das macht ihn sehr weich und er liegt einem später nicht schwer im Magen. Auf die Pizza kommt Soße aus San Marzano-Tomaten – sie gelten als Star unter den italienischen Tomaten. Ich esse hier am liebsten die Margherita oder die Gemüse-Pizza. Es gibt aber auch besondere Kreationen mit Kartoffelscheiben und Trüffel oder Birnen, Ziegenkäse, Walnüssen und Gorgonzola.“

Börsenbrücke 4 (Altstadt), Mo-Fr 12-21 Uhr, Sa 13.30-22 Uhr, Tel. (040) 38 90 42 07. Erdkampsweg 4-6 (Fuhlsbüttel), Di-So ab 12 Uhr, Tel. (040) 42 10 13 01. Poelchaukamp 25 (Winterhude), Di-So 12-22 Uhr, Tel. (040) 27 80 97 21, Pizza für 9,80-18,90 Euro für Pizza, www.spaccaforno.de

Cosmin Butiulca („Spaccaforno“) präsentiert eine Pizza Salame Felino. Patrick Sun Cosmin Butiulca („Spaccaforno“) präsentiert eine Pizza Salame Felino.

Spezzagrano

„Dieses kleine italienische Restaurant gehört dem Bruder des ,Spaccaforno‘-Inhabers. Deshalb gibt es auch hier Pizza wie aus Neapel. Mein Favorit ist ebenfalls die Margherita, die man gegen Aufpreis mit frischem Büffel-Mozzarella bestellen kann. Das Weizenmehl kommt aus der Region Kampanien in Neapel und macht die Pizza besonders fluffig und locker. Der Rand ist etwas dicker, in der Mitte ist die Pizza aber schön dünn.“

Fuhlsbüttler Straße 300 (Barmbek-Nord), Mo-So 12-22 Uhr, Tel. (040) 53 00 95 95, Pizza für 10,80-16,90 Euro



Daniel Sadirov (l.) und Martin Sadirov aus dem „Spezzagrano“ mit Pizza und Panettone Patrick Sun Daniel Sadirov (l.) und Martin Sadirov aus dem „Spezzagrano“ mit Pizza und Panettone

Mission Pizza

„Hier backen die Pizzabäcker neapolitanisch, lassen sich dabei aber von den Pizzerien aus New York inspirieren. Deshalb stehen auch außergewöhnliche Kreationen mit Salami, Honig und Chili oder mit Ananas und Jalapeño-Marmelade auf der Karte. Das junge Team verwendet hochwertige Zutaten direkt aus Italien und backt die Pizza knusprig im Steinofen. Viele Gäste essen sie direkt mit der Hand.“

Grindelhof 87 (Rotherbaum), Mo-Sa 16-22 Uhr, So 14-22 Uhr, Tel. (040) 45 06 99 23. Paul Dessau Str. 31 (Bahrenfeld), Mo-Fr 12-22 Uhr, Sa 16-22 Uhr, So 14-22 Uhr, Tel. (040) 73 09 80 73. Sülldorfer Landstr. 60 (Iserbrook), Mo-So 16-21.30 Uhr, Tel. (040) 53 01 15 00, Pizza für 11-18 Euro, www.missionpizza.de

Lucas Chatelain von „Mission Pizza“: Er lässt sich von den Pizzerien aus New York inspirieren. hfr Lucas Chatelain von „Mission Pizza“: Er lässt sich von den Pizzerien aus New York inspirieren.

Teigfabrik

„Die Teigfabrik gibt es zwei Mal in Hamburg. Hier können die Gäste sich den Pizza-Belag individuell zusammenstellen. Basis ist die Pizza Margherita, dazu stehen zum Beispiel Sardellen, Fenchelsalami, Sucuk, Hähnchenfleisch, Oliven, Artischocken, Schafskäse oder Gorgonzola auf der Karte. Es gibt auch Beläge für Veganer. Und verschiedene Soßen für die Pizza wie Tomatensoße, Creme Fraiche oder weiße Trüffelcreme.“

Jarrestraße 27 (Winterhude), Mo-Fr 12-15 Uhr und 17-23 Uhr, Sa + So 17-23 Uhr. Bahrenfelder Str. 53 (Ottensen), täglich (außer Dienstag) 17-22 Uhr, Margherita 9,90 Euro, Beläge 1,60-3,50 Euro, www.teigfabrik.hamburg

Bei „Teigfabrik“ können die Gäste sich den Pizza-Belag individuell zusammenstellen. Florian Quandt Bei „Teigfabrik“ können die Gäste sich den Pizza-Belag individuell zusammenstellen.

Pizzeria Jill

„Die Pizzeria Jill in der Sternschanze ist eine Empfehlung meiner Enkelkinder. Sie lieben alle Pizza – und hier wird sie in einem Original-Steinofen aus Neapel gebacken. Bei 480 Grad ist die Pizza darin nach rund einer Minute fertig. Der Teig ruht 72 Stunden lang und ist dadurch schön luftig. Es gibt besondere Pizzen mit Ziegenkäse, Kürbis und Honig oder mit frischem Trüffel und pikanter Chorizo. Und es stehen auch glutenfreie und vegane Pizzen auf der Karte.“

Bartelsstraße 12 (Sternschanze), Mo-Mi 12-22 Uhr, Do 12-22.30 Uhr, Fr + Sa 12-23 Uhr, So 12-22 Uhr, Tel. (040) 65 04 05 00, Pizza für 9,50-18 Euro, www.jill.hamburg

Im „Jill“ in der Schanze serviert Francesco Saverio Sclafani eine Pizza Stracciatella di bufala. Patrick Sun Im „Jill“ in der Schanze serviert Francesco Saverio Sclafani eine Pizza Stracciatella di bufala.

Vincenzo Andronacos Feinkost-Imperium:

Als 18-Jähriger kam Vincenzo Andronaco 1970 von Sizilien nach Hamburg. Heute ist der 71-Jährige der erfolgreichste Importeur für italienische Speisen in ganz Deutschland. In Billbrook und Bahrenfeld verkauft er die Spezialitäten wie Antipasti, Olivenöl, Wein, Pasta, Käse, Salami oder Mortadella – sowie an sieben weiteren Standorten in Deutschland.

Unterwegs in Italien: Feinschmecker und Gastronom Vincenzo Andronaco (71) KENNEDY PRODUCTION Unterwegs in Italien: Feinschmecker und Gastronom Vincenzo Andronaco (71)

In der HafenCity betreibt er einen kleinen Supermarkt mit Bistro, Pizzeria und einer eigenen Gelateria. Im Harburger Binnenhafen gehört ihm das italienische Restaurant „Silo16“: Herzstück des Lokals ist ein riesiger, traditioneller Steinofen. Darin backt die neapolitanische Pizza bei 300 Grad für nur wenige Minuten.

Silo16: Schellerdamm 16 (Harburg), Alle Tage (außer Mittwoch) 17-22 Uhr, Tel. (040) 41 54 14 94, www.silo16.com