Dieses Erfolgsmusical kommt zurück nach Hamburg – ein anderes muss dafür gehen

Es wird wieder schaurig-schön, gruselig und romantisch – die tanzenden Vampire kehren zurück nach Hamburg! Von Herbst an gehört die Musicalbühne wieder Alfred, Sarah und dem Vampirgrafen Krolock. Ein anderes Musical muss dafür gehen.

Das Kultmusical „Tanz der Vampire“ soll von November an im Stage Operettenhaus am Spielbudenplatz gezeigt werden, wie Stage Entertainment am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Das Stück ersetzt damit das Musical „Hamilton“, das noch bis zum 15. Oktober dort zu sehen sein wird. Wer die Hauptrollen spielen wird, steht noch nicht fest. Die Castings dafür sollen im März starten.

Seit Beginn: Mehr als 10 Millionen Zuschauer weltweit

„Tanz der Vampire“ hatte 1997 in Wien Premiere gefeiert und ist seitdem von rund 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit gesehen worden. Mit seinen rund 10.000 Aufführungen gilt es den Angaben zufolge als eines der beliebtesten Musicals der Welt. Derzeit wird die deutschsprachige Version in Stuttgart aufgeführt. Von 2003 bis 2006 sowie 2017 bis 2018 war die Produktion bereits in Hamburg zu Gast.

In dem Stück geht es um die Reise des namhaften Vampirforschers Professor Abronsius und dessen schüchternen Assistenten Alfred in das ferne Transsylvanien. Dort wollen sie in einem geheimnisvollen Schloss Vampire finden und töten. Dabei treffen sie auf ein Wirtsehepaar und deren schöne Tochter Sarah. In die verliebt sich nicht nur Alfred, sondern auch der mächtige Vampirgraf von Krolock. (dpa)