„König der Löwen“: Hamburger Musical bricht irren Rekord

„Roooaaarrrr!“ – da hat der Löwe aber wirklich mal gut Brüllen. Das Hamburger Musical „Der König der Löwen“ hat gerade einen beeindruckenden Rekord gefeiert: 15 Millionen Besucher:innen haben die Show im Stage Theater im Hafen bereits gesehen. Für die 15 Millionste Besucherin gab’s eine ganz besondere Überraschung.

Seit 21 Jahren läuft das Musical schon im Theater am Hafen – und das Interesse an der Show ebbt nicht ab. Mehr als 15 Millionen Menschen haben sich das Stück inzwischen angesehen, statistisch ist das jeder sechste Deutsche! Michaela Baetgen aus Lüneburg wurde nun offiziell als die 15 Millionste Besucherin begrüßt. Als Überraschung gewann sie ein „Goldenes Ticket“, mit dem sie das Musical in den kommenden zwölf Monaten so oft ansehen kann, wie sie möchte.

„Ich habe schon lange davon geträumt, mit meiner Tochter den ,Köšnig der Löšwen‘ zu besuchen“, sagte sie am Wochenende. „Das Musical habe ich als Kind gesehen und wollte jetzt meine Begeisterung fŸür die Show mit ihr teilen. Dass ausgerechnet wir die 15 Millionsten Besucher sind, damit häŠtten wir niemals gerechnet. Wir freuen uns wiederzukommen!“