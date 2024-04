Die höchsten Berge, die tiefsten Höhlen: Das Banff-Mountain-Filmfestival in Hamburg

Klettern in schwindelerregender Höhe, eine Reise durch Nordamerika mit dem Mountainbike und eine Expedition in die vielleicht tiefste Höhle der Welt: Das ist nur was für besonders Mutige und Extremsportler. Aber wir können ihnen dabei zusehen – das Banff-Mountain-Filmfestival ist wieder auf Tour und zeigt herausragende Abenteuerfilme.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Festival schon. Jedes Jahr im November findet es in dem kleinen Städtchen Banff in den kanadischen Rocky Mountains statt und hat sich zu einem Treffpunkt für Fans und Filmemacher entwickelt. Damit aber auch die Outdoorfilm-Fans in aller Welt nicht zu kurz kommen, geht eine Auswahl der besten Filme nach dem Festival auf große Tournee und macht nun Station im Cinemaxx Dammtor.

„Cross Countries": Kilian Bron nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise quer durch Nordamerika – natürlich mit dem Mountainbike.

Und das Programm ist wie immer hochkarätig. In „Desert Wings“ etwa erkunden sechs Paraglider mit ihren Motorschirmen die grandiose Wüstenlandschaft des amerikanischen Südwestens – natürlich aus der Vogelperspektive. „Chronoception“ begleitete drei Freerider und ihr Team auf der Suche nach unbefahrenen Bergen im Kakschaaltoo-Gebirge, das sich über eine Länge von etwa 400 Kilometern entlang der Grenze zwischen Kirgistan und China erstreckt.

Für einen Höhepunkt geht’s in die Tiefe: „Subterranean“ zeigt die Höhlenforscher Katie Graham und Franck Tuot. Sie wollen in einer mehrtägigen Expedition herausfinden, ob Bisaro wirklich die tiefste Höhle von British Columbia ist. Dabei darf eine Tauchausrüstung nicht fehlen.

Und dann ist da noch „Reel Rock: DNA“. Die drei Buchstaben bezeichnen eine der härtesten Kletterrouten der Welt. Sébastien Bouin hat die Route in der Verdonschlucht in Südfrankreich so bewertet. Der französische Kletterer hat sie im April 2022 erstbegangen, aber weil es bisher noch keinem gelungen ist, die Route zu wiederholen, ist seine Bewertung auch noch nicht bestätigt. Der Film zeigt seine Erstbegehung hautnah.

Cinemaxx Dammtor: 29.4., 20 Uhr, 19,90/17,90/16,58 Euro, banff-tour.de