Man muss einfach das Beste aus der Situation machen. Pandemie hin, Pandemie her: Die Elbphilharmonie wird im Januar fünf Jahre alt. Es sei „ein bescheidenes Jubiläum, aber Grund zum Feiern gibt es allemal“, heißt es vonseiten des Konzerthauses. Und so geben sich Klassik- und Jazz-Stars vom 9. bis zum 17. Januar die Klinken zu den Sälen in die Hände. Aufs Publikum wartet ein pralles Programm – und Sie können dabei sein!

Kent Nagano wird mit dem Philharmonischen Staatsorchester den Starttusch zur Geburtstagswoche geben, wenn er am 9. Januar Jörg Widmanns Oratorium „Arche“ dirigiert, das schon bei der Uraufführung 2017 Beifallsstürme erntete (9.1., 11 Uhr, und 10.1., 20 Uhr, Restkarten 83 Euro). Mit auf der Bühne: Sopranistin Sarah Wegener, Bariton Thomas Bauer und diverse Chöre.

Die Staatskapelle Berlin wird an beiden Abenden von Daniel Barenboim dirigiert.

International wird es unter anderem beim Gastspiel von US-Jazzsaxofonist Charles Lloyd (9.1., 20.30 Uhr, ab 36 Euro), beim London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle (13./14.1., 20 Uhr, ausverkauft) und bei der US-Electronica-Legende Suzanne Ciani (16.1., 20.30 Uhr, 18 Euro).

Und auch Daniel Barenboim gehört mit der Staatskapelle Berlin zu den Gratulanten: Am 15. und 16. Januar widmen sie sich Robert Schumanns Sinfonien. Der erste Abend ist ausverkauft (mit der MOPO können Sie trotzdem dabei sein, siehe unten), für den zweiten gibt es noch wenige Restkarten (170 Euro).

Tickets für den Elbphilharmonie-Geburtstag

